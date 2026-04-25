Así responden en Cartaginés a la vagoneta de presión que les tiran por por la posible clasificación de Alajuelense

Luis Flores asegura que ellos están tranquilos y esperando sacar el partido ante Guadalupe. (Mayela Lopez/Rafael Pacheco Granados)

Cartaginés jugará este domingo a las 4 pm ante Guadalupe FC en el estadio Colleya Fonseca, en un partido que le basta con un empate para clasificar a las semifinales del Clausura 2026, hasta ahí, todo parece ir en orden, sin ningún problema.

El asunto es que, desde que este jueves Alajuelense goleó 5-2 a Puntarenas FC y siguió con vida en el torneo, lo que muchos hablan en el fútbol nacional es si habrá una “cartagada” que le dé una mano a los manudos para pasar de ronda.

Una derrota blanquiazul, sumada a una victoria manuda en Liberia este domingo, le daría el pase al campeón nacional; por eso, la afición liguista y diversos programas de radio y televisión han pasado hablando sobre este detalle.

Ese escenario y esa presión sabían en el camerino del Cartaginés que se los iban a mandar, pero ellos afirman estar muy fuertes mentalmente para que nada de eso se les meta ni los afecte.

“(Cartagada) es una palabra que la gente siempre va a usar; en el camerino no le damos importancia. Nosotros ocupamos jugar bien; ante San Carlos el equipo hizo un buen partido, sin importar que ellos tuvieran 10 hombres.

Al final nosotros ignoramos esas cosas, la gente puede opinar y decir lo que quiera, pero nosotros estamos claros en lo que nos jugamos", opinó el volante Luis Flores.

El contención blanquiazul es una de esas figuras de experiencia de los que puede orientar a sus compañeros más jóvenes para que, en momentos de este tipo, no les afecte o se caigan como les ha sucedido en otras ocasiones similares.

“Dependemos de nosotros al final. Sabemos que con ganar vamos a quedar más arriba sin ver otros resultados, entonces no tenemos porqué meternos en eso, no queremos ver a otros rivales, sino lo que nos toca. Ahora en Guadalupe hay que ir a hacer un buen partido para sumar de tres en su casa”, añadió.

Cartaginés va por un punto que lo meta a semifinales. (Fotografía: Mayela López/La Nación)

Uno de esos jóvenes, es Claudio Montero, quien afirma que no temen ni le dan importancia a términos como la cartagada ni le dan oídos a comentarios que no les suman.

“Nosotros vamos bien a ese partido, dependemos de nosotros mismos y eso es todo lo que importa, lo que cuenta, el equipo está bastante unido y eso se ve, no nos hemos caído, el equipo sigue fuerte para pelear por más”, indicó,

Para Montero, el término presión en un partido como el del domingo no cabe, pues para él, quienes verdaderamente viven eso, son muchas personas en la calle que la pulsean duramente.

“Yo me baso mucho en una entrevista que le hicieron a Shaquille O’Neall en la cuenta que el papá le explicó de qué se trata de la presión, lo llevó con familias que tenían que vivir al día para salir adelante, que no tenían un futuro claro y eso sí es presión de verdad.

“Esto es fútbol, hay que disfrutarlo, vivimos un bonito momento, siento que este equipo no sufre de presión, vamos a entrenar duro hasta el partido y nos preparáremos de la mejor manera para sacar los puntos en Guadalupe”, finalizó.