Así se veía el estadio Fello Meza este domingo luego del ciclón que le arrancó una parte del techo

Una cuadrilla de trabajadores cortaban las latas y estructura del techo del estadio Fello Meza que fue devastado el día de ayer. Foto: Albert Marín (Albert Marín)

El estadio Fello Meza, casa del Club Sport Cartaginés, fue de los sitios más afectados por las fuertísimas lluvias y el ciclón que pasó este sábado en Cartago. Un día después los estragos siguen muy evidentes.

La parte del techo que se elevó y, por poco, se arranca sigue guindando, mientras que otros pedazos que se cayeron a la calle ya los habían limpiando este domingo.

Sobre los muros de la fortaleza azul ya había gente trabajando para limpiar un poco e ir corrigiendo una situación que, posiblemente, tardará tamaño rato en repararse.

Las latas aún estaban guindando sobre algunas varillas en el techo del estadio Fello Meza. (Albert Marín)

De feria, la dirigencia encabezada por Leonardo Vargas, había reconocido meses atrás que el club ha tenido gastos importantes en su estadio, debido a que los requerimientos que les hizo el Comité de licencias hace un año, los hizo meterse la mano a la bolsa para arreglar la casa y que los dejaran jugar.

La Teja buscó este domingo a la dirigencia blanquiazul para conocer cómo harán y qué plan tienen para arreglar los daños, pero no respondieron a llamadas ni mensajes.

Reparación del Fello Meza puede llevarse tamaño rato

En la fachada del estadio Fello Meza sigue siendo notoria la afectación por la tormenta de este sábado en Cartago. (Albert Marín)

Una persona que vio los daños muy de cerca, pues estaba en el estadio en el momento del ciclón es el periodista Rodolfo Méndez, quien teme que la reparación se lleve tamaño rato conociendo la situación del club en la actualidad.

“Es un daño tremando, no creo que en la estructura, pero ese techo obviamente tienen que quitarlo, no puede quedarse así, y no creo que haya para techarlo, es quitarlo y dejarlo así por lo menos una temporada me imagino, porque eso es caro, muy caro.

“A Herediano se le fue la gradería sur en el estadio viejo del Rosabal Cordero y nunca la pusieron, así se quedó. Al Cartaginés se le había ido la gradería norte, el techo, esa gradería era techada y en una de esas se había ido, pero ese día fue una vez que no había partido ni había nadie”, comentó.

LEA MÁS: Narrador atrapado en el Fello Meza contó minutos de terror que vivió con tormenta

Durante este domingo se vio a los trabajadores quitando latas y escombros que dejó la tormenta en Cartago. Foto: Albert Marín (Albert Marín)

En el pasado el estadio Saprissa también hubo que quitarle el techo a la gradería oeste, trabajo que se llevó en su caso más de un mes al tener los fondos para realizarlo.