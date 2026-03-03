Audios del VAR revelan si se le perdonó un penal a Saprissa ante Guadalupe

El VAR pescó que no hubo penal entre Saprissa y Guadalupe. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La Comisión de Arbitraje reveló este martes los audios de algunas jugadas del fin de semana, en la que resaltaron una revisión de un posible penal entre Guadalupe y Saprissa.

A los 45 minutos se revisó una jugada por una mano de Pablo Arboine en el área guadalupana, que se reclamaba como falta, pero que el árbitro no sancionó así.

La consideración es que la bola pegó primero en el muslo del defensor y luego en la mano de Arboine, por lo que no se pitó nada, decisión que, según la comisión, fue la correcta.

“Necesito ver una posible mano. Viene la pelota, le pega en el muslo y luego le da en la mano, va de muslo a mano, chequeo completo, entonces”, destacaron desde la sala VOR.

La regla dicta que si la bola va de un parte del cuerpo a la mano, no se pita penal, por lo que la decisión era correcta.