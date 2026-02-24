Audios del VAR son revelados e ignoran lo que todos querían saber del clásico entre Saprissa y Alajuelense

Para la Comisión de Arbitraje no hubo penal sobre ningún jugador de Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La Comisión de Arbitraje reveló este martes los audios de las conversaciones en el VAR entre los árbitros Keylor Herrera, Benjamín Pineda y Octavio Jara, sobre la jugada más polémica del clásico, la supuesta falta que en Alajuelense reclamaron como penal.

Los manudos se quejaron de un agarrón de Pablo Arboine sobre Anthony Hernández en la la última jugada del partido, que para los silbateros no hubo infracción.

Uno de los puntos más curiosos del audio es que los árbitros no hablaron sobre esta acción sino de otro agarron de Sebastián Acuña sobre Guillermo Villalobos, que consideran tampoco era infracción.

“Se produce una disputa entre defensores y atacantes, los cuales son observados por el árbitro de campo quien decide no sancionar ningún tipo de infracción”, destacan en la descripción.

Para la Comisión ninguna de las jugadas es penal, criterio que había adelantado Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, porque no le parece que el agarronazo sea tan contudente para pitarlo.

En los audios, se escucha a Benjamín Pineda decir sobre la jugada de Villalobos: “Tengo una sujeción, una camisa estirada, me parece que sí hay una sujeción, pero al jugador no le genera un mayor impacto”, por lo que no se pitó penal

Sobre la jugada de Pika no se hace ningún comentario, la que según la mayoría de analistas arbitrales era penal.