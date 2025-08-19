Banquillos del fútbol nacional se siguen moviendo

Minor Díaz suma un club más en el fútbol nacional con Sporting FC

Los banquillos del fútbol nacional siguen muy movidos, este martes por la mañana Sporting oficializó la contratación de Minor Díaz como su nuevo entrenador.

Los albinegros trajeron a Díaz como sustituto de Luis Marín, a quien cesaron por los malos resultados en el inicio del torneo, ya que el equipo es último, tras cuatro fechas disputadas.

Minor fue presentado este martes en conferencia de prensa en el estadio Ernesto Rohrmoser, en Pavas.

Para Díaz, Sporting será su quinto club en primera tras dirigir a Liberia, Guanacasteca, Puntarenas FC y la Universidad de Costa Rica.