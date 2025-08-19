Torneo Nacional

Banquillos del fútbol nacional se siguen moviendo

Noticias no se detienen en el fútbol nacional y clubes continúan haciendo anuncios

Por Sergio Alvarado
Minor Díaz seguirá a cargo del Municipal Liberia por tres años más. Foto: Prensa Liberia.
Minor Díaz suma un club más en el fútbol nacional con Sporting FC

Los banquillos del fútbol nacional siguen muy movidos, este martes por la mañana Sporting oficializó la contratación de Minor Díaz como su nuevo entrenador.

Los albinegros trajeron a Díaz como sustituto de Luis Marín, a quien cesaron por los malos resultados en el inicio del torneo, ya que el equipo es último, tras cuatro fechas disputadas.

Minor fue presentado este martes en conferencia de prensa en el estadio Ernesto Rohrmoser, en Pavas.

Para Díaz, Sporting será su quinto club en primera tras dirigir a Liberia, Guanacasteca, Puntarenas FC y la Universidad de Costa Rica.

Minor DíazSportingLuis Marín
Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

