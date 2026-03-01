¿Berrinche al Machillo? Sale a la luz lo sucedido con la supuesta rabieta de Ronaldo Cisneros en el camerino manudo

Ronaldo Cisneros entró en la mira de la polémica este sábado en Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion )

Este sábado Ronaldo Cisneros, delantero de Alajuelense, entró en el ojo de la polémica luego que en Tigo Sports le señalaron por una acción que se vio fea para muchos.

En la transmisión del partido en dicho canal, reportaron que el jugador salió muy molesto al medio tiempo luego que fue sustituido por Óscar “Machillo” Ramírez.

La televisora detalló que el jugador se salió del camerino manudo a los cinco minutos del descanso, en media charla técnica, y se fue a sentar a la banca con un gesto muy molesto, sin hablar con nadie.

Este sábado nadie en el cuadro manudo habló oficialmente y este domingo La Teja obtuvo una versión de parte de una fuente, a lo interno del club.

Según lo que nos detallaron lo que se indicó en Tigo no es verdad, afirman que el jugador sí se quedó en toda la charla al medio tiempo. y que lo sucedido es que apenas el Machillo terminó de hablar él salió del camerino, pero no abandonó la charla.

Luego de que el profe habló con los jugadores estos se quedaron dos o tres minutos más en el camerino y Cisneros no se quedó en ese momento, dado que saldría de variante y por eso es que salió primero que sus compañeros.

En la transmisión de Tigo no se ve cuando el mexicano sale antes del camerino e incluso, curiosamente, la televisora cambió la versión que dio este sábado en sus redes. Editaron la publicación en redes sociales, la cual ahora solo dice que salió antes que sus compañeros.

Tigo Sports eliminó su publicación original donde hablaba de Ronaldo Cisneros. (Captura pantalla/Captura pantalla)