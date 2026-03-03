Bocha Batista hizo esto cuando le consultaron sobre su vínculo con Lechuga Alfaro

La seriedad fue uno de los detalles que imperó en la presentación de Fernando Batista. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Con una puntualidad inglesa para un argentino, eran la 1 p.m cuando Fernando “Bocha” Batista, entró a las tablas del teatro 1887 en el Centro Nacional de la Cultura, en el puro corazón de San José, en una tarde en la que era el actor principal.

Vestido de negro de pies a cabeza, sin corbata, entró al lado de su director, o en este caso su presidente, Osael Maroto, confiado en que los colores elegidos por el técnico fueran por elegancia y no ningún motivo fúnebre, al contrario, se trataba de un nacimiento.

Era el nacimiento para muchos de la esperanza, de la ilusión, recuperar la fe en una selección que luego de lo sucedido rumbo a Norteamérica 2026 quedó muy golpeada y no cree en muchos cuentos, sino en hechos y palabras.

Batista es un hombre de una cara muy expresiva, pero salvo en la presentación que le hizo Osael en los primeros minutos de la conferencia, no dejó ver mucho la sonrisa, pero sí se lo notó tranquilo, sin exaltarse y siguiendo muy atento cada pregunta.

Fernando Batista es de esas personas que su rostro le delata qué está pensando. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cómo reconquistar a la afición es uno de sus grandes retos, de los que le tiraron pronto y a diferencia de la lírica de su antecesor, Gustavo “Lechuga” Alfaro, a quien le encanta sonreír, hablar muy lindo, citar autores para elevar el discurso, este es más directo.

¿Cómo convencer al aficionado de que crea en su trabajo? Lo dijo de manera sencilla.

“Jugando bien al fútbol, tratando de que se sientan bien identificados con la Selección y esa es la manera de poner esa empatía con la afición y el equipo. Uno es el entrenador y comanda, uno sabe el contexto de lo que pasó, que no se pudo clasificar, y no es ajeno a eso. Ojalá en cada partido vayamos consiguiendo esto y buscando logros importantes para estar todos unidos”, explicó el Bocha.

La respuesta fue elegida de manera inteligente, porque además habló sobre algo que a la Selección no se le vio con Miguel Herrera, una forma de juego que se consolide bien.

Hubo un par de consultas que le hicieron pelar los ojos al Bocha. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En la conferencia el nombre de Alfaro sonó varias veces, pero este trató de que no lo pintaran como una Lechuga, si no como un entrenador con identidad propia. A Gustavo le agradece la recomendación, pero pintó una línea entre ellos.

“Cada entrenador tiene su impronta. No hay dos iguales. Uno conoce a Gustavo y cómo trabaja, pero yo tengo mi propia identidad. No puedo decir que juego igual a él o al revés, o que juego igual que cualquier otro entrenador, pues cada uno tiene su identidad”, dijo.

Otra diferencia con el Bocha es que no dura cinco minutos respondiendo lo que puede hacer en 30 segundos, por eso, a pesar de que había muchos medios, la conferencia no se pasó de una hora, dice lo que debe decir y listo, sin meterle mucha música como otros.

No hubo ninguna pregunta que particularmente lo sorprendiera o agarrara fuera de lugar, incluso cuando le consultaron sobre su conocimiento del medio tico y fue más allá de lo que pretende hacer con el jugador tico.

Batista habló con los medios serenamente. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Conocimiento lo tengo. Yo, en el último año, siendo técnico de Venezuela, venía analizando mucho a Costa Rica y a otras selecciones, porque podría haber sido un eventual partido en repechaje, también en Copa América con Gustavo Alfaro.

Poder darle la posibilidad a muchos jugadores en el extranjero y ayudarlos a estar en las mejores ligas es algo muy importante. Eso, junto al trabajo con los jugadores del medio local, es clave para el desarrollo del proceso", destacó.

El Bocha advirtió que vivirá y pasará en Costa Rica, viendo los partidos del campeonato nacional, al tanto de los entrenamientos, de las novedades, no quiere ser un técnico que llene su pasaporte de sellos sin que lo ameriten. Otro motivo en el que se diferenciaría.

Es una persona de mirada penetrante, incisiva, en varias fotografías se le nota cómo resaltan sus ojos cuando presta atención clara, la misma que necesitará para que Costa Rica vuelva al Mundial del 2030, el cual una parte se jugará en su casa, Argentina.

Al final el Bocha quiere mostrar que está más fresco que una lechuga, con energías y fuerza para asumir un reto que no luce sencillo, armar una selección desde cero y de paso ir ganando la confianza de una afición desilusionada.