Bruja asegura que le echó maldición a Osael Maroto y lo que dice el correo que nos envió hace dos meses es escalofriante

Hace más de dos meses, el 10 de setiembre del 2025, al correo electrónico de este reportero entró un mensaje de una mujer de Guanacaste que llamaba mucho la atención por las predicciones que se hacían en él.

Al correo de un periodista suelen llegar todo tipo de mensajes, comentarios, ideas y cuanta cosa se puedan imaginar, pero este se distinguió, pues “Yolanda”, como se identificó la persona que lo escribió, se identificó como una bruja llamada Selatiel.

La supuesta maldición sobre Osael Maroto y la Selección Nacional

Una bruja guanacasteca afirma que echó una maldición a Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol. (JOHN DURAN)

En aquel momento, Selatiel advirtió que hace dos meses había lanzado una maldición sobre Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, y si este no dejaba su puesto, entonces todo en lo que estuviera involucrado se vendría al suelo.

La principal advertencia que realizó es que la Selección de Costa Rica quedaría fuera del Mundial de Norteamérica 2026, como se consumó este martes.

El correo completo enviado por la bruja Selatiel

El correo indicaba lo siguiente:

“Solo te voy a contar qué es lo que pasa con la Sele y no mas preguntas por favor”.

“He visto sufrir a muchos guanacastecos, yo soy guanacasteca y con mi gente no se mete nadie, yo soy bruja, para que entiendas mejor y no te confundas con terminologías.

“Hace mas de dos meses hice una maldición contra todos los intereses de Osael Maroto para que su equipo Sporting y la Federación tenga todo tipo de problemas, soy vidente y sé todo lo que ese señor a hecho a Guanacaste y a Guápiles.

“Si Maroto no se va de su puesto, Costa Rica no va al Mundial y Sporting se va a Segunda.

“Si quieren ver a la Selección en el Mundial, Maroto tiene que irse y no hacer más daño a mi equipo Guanacasteca, sino, la maldición va a derrumbar el fútbol del país antes que termine el año con un fracaso sin precedentes y a todo lo que tenga que ver con ese señor que genera muchas malas energías y ha hecho mucho daño a inocentes”.

La Selección de Costa Rica se quedó sin ir al Mundial de Norteamérica 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Coincidencia o energía? La predicción se cumplió

Sea por las advertencias de Yolanda o no, la Tricolor quedó fuera del Mundial tras un fracaso estruendoso, considerado por muchos como el peor en la historia de la Sele.

Por su parte, Sporting tampoco la ha pasado bien en el Apertura 2025, actualmente tiene 14 puntos de 15 disputados y está a dos del último lugar, tan solo ha ganado tres mejengas y está en la lucha por el descenso con Guadalupe y San Carlos, eso sí, queda el todo el torneo de Clausura.

Yolanda no volvió a comunicarse. Su mensaje quedó ahí… y sus advertencias se cumplieron.

¿Puede una maldición afectar el fútbol? Opinión de una experta

Mithzi Bonilla, conocida como Mithzi-Tarot asegura que las maldiciones pueden ser muy potentes. (Cortesía)

Para entender más de estos temas hablamos con Mithzi Bonilla, bruja de cuarta generación conocida en redes como Mithzi-Tarot.

Ella nos indicó que para ella las maldiciones sí pueden ser reales y que su poder depende del tipo de trabajo realizado.

“Las maldiciones existen, hay maldiciones que ni siquiera la bruja, brujo o chamán, necesitan prender un caldero, hay algunas solo por sentir rabia, cólera de parte de una persona espiritual, puede hacer para que a otro le empiece a ir mal, lo que llaman un mal de ojo. Los brujos poderosos no necesitan de mucho para tirar una maldición”.

¿Puede una maldición alcanzar a más personas?

“Si la maldición es sobre una persona, esta llega alrededor de todo lo que esta persona tenga o ejerza y alcanza hasta las personas que están a su alrededor que se van a contaminar de esa energía. Esto podría ser por esta advertencia perfectamente”.

Agregó también que una mujer bruja es espiritualmente muy fuerte, por lo que un enojo personal puede bastar para generar efectos de este tipo.

¿Cuánto dura una maldición?

Cuando se le preguntó si estas energías expiran, respondió:

“No sabría decirte por cuanto tiempo es que esto tenga efecto, porque no sé qué trabajo hizo, pero he escuchado de maldiciones de brujas que duran hasta siete años, tiempo en el que todo lo que esa persona toque, va a quedar estancado o diga, quedará como atado”.

¿Hay más maldiciones en el fútbol costarricense?

Mithzi nos indicó que ella, incluso, ha hechos estudios y visto cosas que le hacen pensar que en el fútbol costarricense hay maldiciones, tanto en equipos, como en la Sele.

“Sí creo que todo esto (eliminación) puede estar relacionado a este hechizo, es posible que pase. Yo ya he visto que Costa Rica tiene como una maldición en el área del fútbol que realmente hay que ponerse a trabajar en eso. Me han llamado hasta de equipos, pero estoy segura que este tipo de cosas pasan en el fútbol de Costa Rica”, finalizó