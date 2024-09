Bryan Oviedo revela por qué firmó con Alajuelense y habla de su niñez como rojinegro

Bryan Oviedo se entrenó por primera vez con Liga Deportiva Alajuelense y habló sobre sus expectativas. (Prensa Alajuelense)

Bryan Oviedo dio sus primeras palabras como jugador de Alajuelense, en una entrevista que brindó al departamento de prensa erizo y en el que contó sus motivaciones para volver a jugar en Costa Rica.

Entre lo que contó afirma que se siente feliz de la vida por la decisión tomada, mencionó su pasado con los manudos cuando era un niño y hasta que Celso Borges lo aconsejó a llegar a la Liga.

Además, recalcó que físicamente se siente bien y en ritmo, por lo que espera entrenar una o dos semanas para ponerse a las órdenes del técnico Alexandre Guimaraes.

La última vez que el lateral zurdo disputó un partido fue el 21 de julio, cuando estuvo por 62 minutos en la derrota 3-2 del Real Salt Lake ante el Colorado Rapids de la MLS. Desde el 15 de agosto, el conjunto de Utah comunicó la salida del costarricense

Durante el campeonato vigente gringo, Oviedo jugó 15 mejengas, en las cuales en seis fue titular y sumó 631 minutos en 27 jornadas.

- Muchos años afuera de Costa Rica y vuelve al país, ¿cómo se siente Bryan Oviedo?

La verdad que muy contento, fueron muchos años de sacrificios y cosas lindas, volver acá, a una gran institución como lo es la Liga, nos llena de muchas emociones, felicidad, estoy muy, muy contento de estar acá.

- ¿Qué pesó para que tomara la decisión de vestirse de rojinegro?

Bueno, creo que fue una decisión que tomamos por el bien de mi familia, el mío, venir acá (al CAR) me motivo mucho también. Quiero seguir jugando muchos años más y espero hacerlo acá, salir campeón lo antes posible con la Liga, que es una de mis metas cuando pueda estar entrenando y jugando.

Bryan Oviedo firmó por dos torneos con Alajuelense. Foto: Prensa LDA

- Usted ya tuvo un pasado acá, se filtró una foto suya de niño como rojinegro, ¿qué tal ese pasado?

Fue una etapa muy bonita en mi vida, cuando venía de San Carlos acá a entrenar, obviamente no existía el CAR ni eso, pero siempre veníamos al estadio a entrenar, fue una etapa muy linda. Fue como de los diez a los 13 años, tengo recuerdos muy bonitos de cuando venía con mi papá y mi mamá, jugar con la Liga era algo muy bonito.

- ¿Cómo viene físicamente?

La verdad me siento muy bien, he estado jugando en Salt Lake, allá se juegan muchos partidos y eso me ayuda a venir con ritmo, estas últimas dos semanas he entrenado solo, pero sé que la primera semana o segunda, cuando ya pueda tomar ritmo de entrenamiento grupal, estaré listo para poder ayudar al equipo a ganar los partidos, terminar en primer lugar y ganar el campeonato.

Bryan Oviedo estuvo con Alajuelense de los 10 a los 13 años y hasta fue a jugar la Copa Dallas en el 2003. (Jugadores Históricos de LDA )

- ¿Qué tal su relación con Celso, sabemos son muy amigos? ¿Influyó un poquito en que viniera?

Con Celso tengo una muy buena relación, igual que con Bryan (Ruiz), Leo (Moreira), (Ronald) Matarrita, que fuimos compañeros muchos años en la Selección y todavía nos llevamos muy bien. Obviamente Celso me aconsejó y es algo por lo que estoy muy agradecido con él, sé que es la mejor decisión, estoy muy contento de venir acá y espero entrenar pronto para jugar, que es lo que a uno lo ilusiona más.

Bryan Oviedo cuenta que lo motivó a firmar con Alajuelense

- ¿Qué le ha dicho el liguista en redes sobre este paso?

La verdad me han apoyado mucho, en redes sociales tengo muchos familiares que son liguistas y están felices que venga acá y eso también me motiva y ayuda a empezar lo antes posible para disfrutar de los partidos.

- Cuando llegó y se puso la camiseta para venir hacerse fotos y la sesión, ¿qué le pasó por la cabeza?

Bueno, es algo que cuando yo estaba de niño en la Liga lo hacía siempre, me emocionaba mucho y ahora volver a hacerlo me trae recuerdos, como decía, de mi papá y de mi mamá cuando veníamos y eso me causa mucha emoción y alegría.

- Aparte de lo que aporta en cancha, usted también es un jugador que aporta mucho en cancha a nivel de camerino...

He tenido la bendición de estar en muchísimos grupos y siempre he tratado de coger lo bueno, como en todo han habido cosas malas, pero siempre trato de aportar, sumar, la parte fundamental de un equipo es la unión de grupo, que eso sea lo primordial. En Salt Lake lo aportaba, donde fui de los líderes, de los capitanes. Quiero ayudar a los jóvenes y a formar un gran equipo como lo tienen en la Liga, eso lo vengo a sumar solo un poco más, porque ya tienen un gran grupo.