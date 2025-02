Bryan Ruiz no se muerde la lengua para hablar de Youstin Salinas tras noquear a otro jugador de Alajuelense

El golpe de Yostin Salinas contra Creichel Pérez y que no hubierse consecuencias los dejó muy molestos en Alajuelense.

En Alajuelense se sienten muy molestos con Yostin Salinas, defensor de Sporting, quien este miércoles noqueó a Creichel Pérez y lo terminó mandando al hospital tras un fuerte golpe en la cabeza en una jugada que parece ser accidental.

Los rojinegros afirman que el exjugador del Saprissa no fue profesional en la jugada con el chamaco manudo, pues además del bombazo, no mostró respeto por la situación.

La molestia de los rojinegros reside en que este sería el segundo jugador al que Salinas le apaga las luces, pues anteriormente también desconectó a Celso Borges de un fuerte golpe.

DURÍSIMO golpe se lleva Creichel Pérez y se armó la bronca. pic.twitter.com/a7ifQkf9Xq — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) February 13, 2025

“Creo que es una acción fuerte, el tema con la acción es que Yostin Salinas ya había hecho una acción muy parecida hace unos torneos contra Celso, me parece que usa una fuerza brusca, tal vez mal intencionada para mí y lo manda para el hospital, en una situación que podía ser dividida, pero no con la fuerza y la forma tan brusca como fue.

“Ojalá que no sea nada personal contra la institución o algo así, porque sí me parecen raras esas acciones, además que hay que cuidar la integridad de un colega, todos los equipos y jugadores se juegan mucho. Yo competí, recibí muchas cosas, algunas malintencionadas de parte de algunos rivales y puede ser parte del fútbol, pero allí es adonde hay que cuidar la integridad de los actores en el terreno de juego, por dicha Creichel está consciente y ojalá que no traiga nada más”, indicó Bryan Ruiz, asistente técnico erizo tras el compromiso.

"Malintencionada", Bryan Ruiz señala que lo de Yostin Salinas es reincidente contra La Liga. pic.twitter.com/I45GasRhy6 — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) February 13, 2025

Otro que criticó la acción fue Marco Vásquez, vocero rojinegro, luego de la conferencia de prensa de Bryan; a él lo que más le indignó fue la actitud del muchacho después de los eventos.

“En abril del 2022 este muchacho Salinas mandó al hospital a Celso Borges y hoy volvió a mandar a un jugador nuestro al hospital. La actitud de él cuando Celso le habló por el tema fue irrespetuosa, no sé qué decirles, entre colegas tienen que cuidarse.

“Lo que la Liga pide en este caso es que se respete el reglamento, usted ve una jugada artera en la que debería darse una expulsión o por lo menos que se revise el VAR, yo esperaría que suceda, creo que el árbitraje habla por sí solo. Me parece que la salida de don Horacio (Elizondo) ya empieza a dar efectos negativos”, comentó.