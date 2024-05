Camiseta firmada por Mariano Torres fue la vía para animar a abuelito morado tras duro momento

Laura Zamora (izquierda), don Rafael Zamora y su familia vivieron un día super bonito en el estadio Saprissa. Fotografía: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

Laura Zamora Fernández es una aficionada al Saprissa muy afortunada que le valió pegarse un premio que cualquier morado querría como lo es una camiseta firmada por Mariano Torres.

Tener una chema firmada por el capitán morado, ir al estadio a recoger su premio y conocer al argentino es todo un sueño, una prenda que sería cuidada como un tesoro y ella decidió compartir con un familiar muy importante en un momento que necesitaba mucho de su apoyo y que la S lo hizo realidad.

Esta vecina de Pozos de Santa Ana no lo dudó dos veces para regalarle la camiseta a su tío abuelo Rafael Zamora, quien también es morado de corazón pero que en los últimos tiempos la ha visto rudo luego que falleciera su esposa hace cuatro meses, lo que lo ha tenido muy triste.

Cuando Laura vio la chema se dio cuenta que era talla XL y que a ella no le quedaba, pero al verla se dio cuenta a su tío sí, por lo que pensó que darle ese regaló podría animarlo un poquito.

“El día que me dieron el premio, al día siguiente mi tío amaneció un poco ponchadito, llegó a mi casa y le dije, ‘uuuyyy tío, viera lo que me gané', le conté la historia y le dije que esa camiseta le quedaba perfecto, se la puso, se la midió y le quedaba lo más bien. Entonces yo le dije que eso era un regalo”

Las cosas no acabaron ahí, porque además decidieron con otros familiares llevar a don Rafa al estadio para que estrenara el chemón, fue un día muy especial, porque a pesar de ser morado de toda una vida nunca había ido a la casa del Monstruo. Lo hicieron este domingo ante Guanacasteca.

Laura Zamora recogió feliz de la vida su camiseta de Saprissa autografiada por Mariano Torres. Foto: Cortesía

Tras 60 años de casados, separarse es algo muy duro, don Rafa tiene 85 y apenas hace cinco dejó un camión en el que trabajaba llevando cargas, hoy ya ve la vida un poquito más relajada.

“La pasó superbién, muy entretenido, diciéndole a todo mundo que iba el domingo para el estadio, que Laurita lo llevaba para el estadio. Se levantó temprano, se bañó y a las 2 p.m estaba listo. Nos hizo un día espectacular, una tarde maravillosa, no llovió ni nada, venía todo contento”, nos comentó Laura.

Para cerrar con coincidencias, Laura cumplió años este miércoles 1 de mayo, por lo que por todo lado sin discusión terminó siendo una experiencia fenomenal.

Fascinado

El día que fueron al estadio Saprissa a don Rafael Zamora hasta le hicieron uno videollamada con una hija que vive en Miami. Foto: Cortesía

Sin duda una linda historia de amor tanto a los colores, como a la familia y en la que el fútbol fue el vehículo para el abuelito viviera un día muy especial que ahora ya tiene claro que quiere repetir.

Por décadas vio los partidos por televisión o los escuchaba por radio, siempre le llamaba la atención el ambiente, cómo se viven los los juegos en el estadio, uno de los detalles que don Rafa, con quien también hablamos, nos contó.

“Es una fiesta todo eso cuando juega Saprissa, muy bonita, yo nunca había visto algo así. Yo toda la vida fui trabajo, trabajo y trabajo, ahora lo vi con otros ojos, otro disfrute de la vida que me gustó mucho, estos partidos que sean así temprano, cuando se pueda quiero seguir yendo”

“Nos metimos adonde estaba toda la barra de Nicoya, había una señora como de 87 años toda malcriada, ese fue el vacilón más grande y una sobrina que andaba que es herediana y solo decir zafa, zafa, zafa, en los goles de Saprissa”, destacó.

Ese día los colores eran lo de menos, lo que todos querían era que el tío disfrutara al máximo la experiencia y si eso significa que ganara el Monstruo, pues que así fuera entonces.

El señor quedó tan contento con la chema que ahora no se la apea y hasta bromea que debería dejársela puesta hasta para dormir. Para los partidos ya se volvió la camiseta oficial.

Don Rafael Zamora anda todo realizado con la camiseta de Saprissa firmada por Mariano Torres. Foto: Cortesía

Don Rafa nació en 1938, tres años después que se fundó el equipo y ratillo antes que debutó en la primera división en 1949.

“Yo desde que estaba en la escuela a mí me gustaba Saprissa, lo recuerdo aquellos primeros años, era un equipo muy luchador, los jugadores me parecían de mucha calidad, era un equipo muy dinámico, me gustó desde entonces y allí me quedé”, destacó.

Hay muchos pasajes del Monstruo que don Rafa se perdió, entre trabajar o ver un partido, siempre hizo la más elección, pero luego se ponía a buscar los resultados para al menos ver cómo quedaron.

Para cerrar, fue muy claro en lo que esperaba para este junio, para él no hay duda que llegará la 40, porque aunque otros equipos le peleen en algún momento, de alguna manera Saprissa siempre logra derrotarlos.