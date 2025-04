Defensa campeón con Alajuelense está a las puertas de descender por tercera temporada consecutiva

Marco Meneses sumaría su tercer descenso consecutivo si se consuma la partida de Santa Ana a la segunda división. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Santa Ana podría quedar, matemáticamente, descendido este viernes a las 8 p.m. si no logra derrotar al Santos de Guápiles. Con nueve puntos de diferencia y con nueve por disputarse, los capitalinos se encuentran con el agua al cuello y sin margen de error alguno.

Si se confirma el regreso a la segunda división por parte de los josefinos, además de ser un trago muy amargo para todo su plantel en general, le sumará una fea estadística a uno de sus jugadores, el defensor Marco Josué Meneses.

Las últimas tres temporadas han cerrado con el mismo sinsabor para el exjugador de Liga Deportiva Alajuelense; en la temporada 2022-23 probó su primer descenso cuando jugaba para Guadalupe FC luego de salir del cuadro rojinegro.

Al año siguiente, en la temporada 2023-2024, se fue al Municipal Grecia, en el cual, al cabo de dos torneos, vio como también ese barco se hundió y las panteras se marcharon a la Liga de Ascenso.

El fútbol le dio otra oportunidad, esta vez con el cuadro de los Robles; tras el Apertura 2024, el equipo no acabó en último lugar; sin embargo, en el Clausura no pudo sostener el paso, cayó al sótano de la acumulada casi desde el inicio y no logró salir de allí.

Un dato curioso con Marco es que es de los jugadores que estuvo en el último título celebrado por los manudos, cuando ganó la 30 en el Apertura 2020.

Tras ser campeón, fue enviado a préstamo a Guadalupe, en el que estuvo dos años hasta que el equipo se fue a segunda, y allí fue cuando se inició su calvario con los descensos.

La mejenga entre Santos y Santa Ana es la última oportunidad de los josefinos, un duelo directo, por lo que si no gana en el estadio Piedades, su destino quedará sellado.