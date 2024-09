Cancha de Comunicaciones fue comparada con la de un reconocido estadio de Costa Rica

La cancha del Comunicaciones, donde jugará Alajuelense, recibió el el visto bueno del colombiano Larry Angulo. Foto: Prensa LDA

La gramilla del estadio Cementos Progreso en Ciudad de Guatemala, en la que Alajuelense jugará ante el Comunicaciones, este jueves a las 8 p.m., por Copa Centroamericana, es toda una incógnita para muchos en Costa Rica.

El césped del estuche es sintético, pero lejos de lo que muchos esperarían de los terrenos en la región, esta se ve nueva, bonita, bien cuidada.

El periodista Anthony Porras, de Radio Columbia, estuvo este miércoles allí y la comparó con la del estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, sede del Herediano.

“La cancha la pusieron apenas el año anterior, está muy nuevecita, es una artificial en buen estado. Si hiciera una analogía con una cancha en Costa Rica para que la gente lo entienda más fácil, diría que es la del Carlos Alvarado, donde juega Herediano; una cancha que no da de qué hablar y no recibe quejas, que deja jugar, no creo que sea un problema o excusa”, nos comentó Porras.

Para el entrenador erizo, Alexandre Guimaraes, la cancha no será un impedimento para practicar buen fútbol.

“La cancha está bien, buenas medidas, al no haber llovido está sin problemas, esperemos que mañana el clima también nos trate bien y nos dé una cancha buena”, opinó

Larry Angulo, volante colombiano del cuadro rojinegro, también le dio el visto bueno y destacó que más allá de eso se verá un buen partido sin ningún tipo de excusas.