Carlos Castro quedó chivísima con jugador de Alajuelense por algo que hizo en el clásico

Carlos Castro le hizo un reclamo a Alexis Gamboa por su actitud en el clásico entre Saprissa y Alajuelense.

Carlos Castro es un manudo más que quedó muy molesto por el rendimiento que mostró Alajuelense en el clásico nacional ante el Saprissa, pero en particular con la actitud que tomó uno de sus jugadores.

Durante el programa La Platea de TD Más, el exlateral rojinegro criticó a Alexis Gamboa, porque con el equipo perdiendo 2-0 en una jugada lo vio riéndose “como si nada” durante el segundo tiempo.

“A mí como manudo, el sentimiento mío como aficionado, que es lo que soy ahora, es que me duele que pierdan, con cualquier equipo que pierdan a mí me molesta. Hay formas de perder, pero hay actitudes que molestan, ver a un jugador “cagado de risa” en un tiro de esquina, yo estaba viendo el partido y me llevé un colerón”, dijo Charlie.

Carlos Castro se enojó mucho por la actitud de algunos jugadores en el clásico entre Saprissa y Alajuelense.

Castro dijo que son cosas que a él como fanático del equipo le afectan, pero no sabe si a los jugadores les afectará, si serán fans del equipo o no, pero más allá de eso pide sangre a los futbolistas en cancha.

