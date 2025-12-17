Cartaginés confirmó la renovación de los jugadores Luis Flores y Diego Mesén

El Cartaginés dio este miércoles un anuncio importante a su afición, tras confirmar la renovación de contrato de dos de sus principales figuras, el volante Luis Flores y el defensor Diego Mesén.

Mediante sus redes sociales los blanquiazules confirmaron que extendieron el ligamen de dos de los futbolistas con más minutos en el Apertura 2025, piezas importantes en su once estelar.

Luis Flores, indiscutible en el medio campo

Luis Flores fue indiscutible con el Cartaginés en el Apertura 2025. (Prensa PFC/Prensa PFC)

En el caso de Flores, este fue una ficha vital en la media cancha, ya que fue el futbolista de campo con más minutos en el torneo, con 1542 minutos disputados en 18 partidos jugados, 17 como estelar. Él permanecerá en el club por dos años más.

Diego Mesén fue un valuarte en la defensa

Diego Mesén fue de los jugadores más empleados por Andrés Carevic. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Por su parte, Mesén jugó en 15 partidos, todos como titular, para un total de 1320 minutos. Al cierre del torneo se perdió solo dos partidos por una expulsión ante Alajuelense y se quedará por un año más.

Grandes compromisos en el 2026

Los brumosos buscan amarrar a sus principales figuras no solo pensando en el torneo nacional, sino en la participación en la Copa de Campeones de Concacaf, en la que en febrero jugará ante el Vancouver Whitecaps de Canadá.