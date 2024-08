Cartaginés cumplió su palabra y repuso en Nicoya lo que había dejador ir en casa

Douglas López de Cartaginés fue la figura brumosa con un doblete ante Guanacasteca. Foto: Prensa Cartaginés.

Cartaginés sacó un triunfazo este sábado por 3-1 ante Guanacasteca, en el estadio Chorotega, con el que llegó a los 10 puntos para seguir peleando los primeros lugares.

Los brumosos cumplieron su palabra, reponer de visita los puntos que perdieron la semana pasada en casa ante Alajuelense cuando cayeron 1-0. Eso es un buen síntoma más allá de las formas de este sábado en una mejenga en la que sufrió en algunos tramos.

Ganar en el Chorotega no es sencillo, no muchos equipos lo harán este torneo, eso es algo que el tiempo dirá. Los nicoyanos son un equipo bravo, con calidad y figuras, que trata de jugar buen fútbol, pero al que los resultados no lo han acompañado tanto como desearan.

Partidos como el de este sábado hasta el minuto 60, posiblemente, mereció mejor suerte, pues estaba empatando un encuentro en el que proponía y en el que le marcaron la igualada, por un error arbitral, según la opinión de Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja.

Los pamperos pegaron muy rápido, apenas a los tres minutos hicieron el 1-0, gracias a un golazo del uruguayo Martín Alaníz en una jugada que sorprendió a los visitantes.

Yeison Molina cobró un saque de banda en las afueras del área, Diego González la rechazó y la pecosa le quedó al charrúa, quien desde el lado izquierdo le metió un toque exquisito con una comba perfecta que se metió al otro lado del marco de Kevin Briceño. Todo un golazo.

No tardaron mucho los brumosos en empatar en la jugada que se tuvo que haber anulado, dado que nace de un tiro libre en la mitad del área que Dylan Flores cobró rápido, pero en la que nunca se detuvo la pecosa, por lo que la acción se debió parar y hacerse de nuevo, según Bejarano.

Nada de eso pasó, el diez blanquiazul le metió un gran pase a Marco Ureña, quien se fue por la derecha en una buen corrida, se quitó una marca y definió a un lado de la salida del meta Anthony Monreal, con el que fue su cuarto tanto del torneo y que lo pone como el goleador en solitario.

Cartaginés tuvo el mérito de aguantar en los momentos complicados; la lesión de Víctor Murillo, a la media hora, dio espacio a Douglas López, quien en el segundo tiempo sería protagonista.

Marco Ureña anotó el gol del empate para Cartaginés ante Guanacasteca. Foto: Prensa CSC.

En los primeros quince minutos del complemento, los visitantes sufrieron, la ADG estuvo cerca del segundo, presionaba y estaba más cerca, hasta que una muy buena jugada marcó la diferencia.

Suhander Zúñiga le filtró un pasé a William Quirós por la derecha del área rival, este la tiró al centro donde entró López para poner el 2-1. Una contra que sorprendió a todos al 59.

El 3-1 también fue sorpresivo, además de la jugada, ver a Douglas marcando un doblete no es común. El otro lo hizo a los 70; esta vez recibió la pecosa desde la izquierda con una asistencia de González y le metió un bombazo para liquidar el marcador. Fue un golpe del que la ADG no se pudo levantar, y ahí se acabó todo, el resto le terminó sobrando a la mejenga.