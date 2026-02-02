Cartaginés da un bombazo con jugador que sonaba en Saprissa

Cartaginés anunció este lunes la llegada de un sorpresivo fichaje, el defensor Fernán Faerron, por un periodo de tiempo que no detallaron.

El Cartaginés presentó a Fernán Faerron como su nuevo fichaje. Foto Cartaginés. (Facebook/El Cartaginés presentó a Fernán Faerron como su nuevo fichaje. Foto Cartaginés.)

El zaguero estuvo buscando equipo los últimos meses tras quedar fuera del Herediano desde setiembre del 2025, del que salió por diferencias a lo interno.

Faerron sonó para llegar al Saprissa hace unas semanas; sin embargo, la negociación no fructificó y terminó aceptando la oferta de los blanquiazules.

Para Fernán, los brumosos serán su cuarto equipo en primera división, pues además jugó para el Santos y Alajuelense.

Un reto para el futbolista será retomar su mejor forma física: lleva cinco meses sin club y en su último paso por el Team tuvo una participación desteñida.

Fernán Faerron sumará su cuarto club en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

El 2025 fue un año muy complicado en lo deportivo. En febrero se marchó al Vorskla Poltava de Ucrania, club en el que apenas duró dos meses; se marchó debido a los conflictos bélicos en ese país y regresó a Costa Rica.

Por un tema de inscripciones, tuvo que esperar hasta julio para volver a jugar con Herediano, pero su regreso no fue como esperaba: apenas duró tres meses hasta que dijo adiós, mermado además por las lesiones.

Otro fichaje

El fichaje de Faerron fue el segundo del día para los brumosos; el primero fue otro defensa, el guatemalteco Marcelo Hernández, quien llega a préstamo del Xelajú.

El zaguero tiene 20 años y proviene del anterior equipo dirigido por el nuevo técnico blanquiazul, Amarini Villatoro, quien conoce bien al nuevo refuerzo de Cartago.

Con esta incorporación, el Cartaginés suma a Juan Carlos Gaete (Chile), Enzo Fernández (Argentina) y Ricardo Márquez (Colombia) como los extranjeros que llegaron al plantel para este semestre.

En el torneo de Apertura de la liga guatemalteca, Hernández participó en siete compromisos sin sumar anotaciones. Por su parte, en el certamen anterior, jugó tres partidos y logró anotar un gol ante el Guastatoya.

Con este refuerzo, los brumosos llenan la vacante que dejó el mexicano Everardo Rubio tras su regreso al Club Sport Herediano.