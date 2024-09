Cartaginés da un golpe en la cima tras tomar la oportunidad que le quedó servida

Allen Guevara fue la figura del Cartaginés, en su duelo ante el Puntarenas FC. (Cartaginés)

Cartaginés derrotó 1-0 a Puntarenas FC en el estadio Fello Meza en una noche en la que, aunque a ratos sufrió, tuvo el oficio y ese plus que tienen los equipos para salir adelante.

Los brumosos hicieron lo que hace un cuadro grande, vieron una oportunidad y la tomaron para treparse al primer lugar de la tabla de posiciones, en la que aventajan a Sporting por diferencia de goles (8 a 6) al ubicarse ambos con 16 puntos.

Más allá de las formas, que en el periodo inicial no fueron las mejores, y del tiempo que duren en la cima, Cartaginés hizo lo que le corresponde en estas situaciones a quien quiere darse el papel de protagonista.

Ser punteros podría no durar mucho; si Alajuelense derrota al Saprissa en el clásico de este domingo lo superaría en un punto, mientras que un gane morado debería ser por 5-0 para que los desplace del liderato.

El Cartaginés de Greivin Mora ha demostrado ser un equipo con cabeza, que no se vuelve loco, que sabe a lo que juega; además, usted no ve al entrenador pegando gritos desde la zona técnica para que le hagan caso como, por ejemplo, se vio este sábado con Luis Fernando Fallas en el Puerto.

Otro mérito es que aunque pierda figuras importantes que mueven al equipo como Jeikel Venegas, lesión ya de todos conocida, y ahora Marco Ureña, goleador del Apertura 2024, los resultados aparecen. Para la forma en que viene el atacante de Palmichal de Acosta, perderlo, era una baja fuerte.

Con el baldazo que cayó en muchos lugares de Costa Rica este sábado, no era fácil jugar en el Fello Meza, la lluvia complicó bastante, no fue sencillo jugar y no porque la cancha esté mala, porque es una de las más bonitas del fútbol nacional, pero cualquiera sabe que un terreno tan mojado son otros cien pesos.

Los locales se adelantaron rápido, porque ante las ausencias en ofensiva de algunos referentes, el capitán, Allen Guevara, dio un paso adelante al marcar el único pepino a los 24 minutos. El Cusuco sigue agrandando su historia en la Vieja Metrópoli.

Jostin Daly por poco rompe su larga racha sin anotar en el Cartaginés. (Cartaginés)

Ante el golpe, el Puerto no se dio por menos, hay que abonarle el carácter y las ganas de ir adelante, de presionar al rival y hasta de merecer la igualada en varios tramos del choque. Hasta terminaron con más tiros a marco que los brumosos en el primer tiempo, tres de ellos directos y con peligro.

Fallas, de una vez, echó mano de sus nuevas fichas como Josimar Pemberton y Anthony Hernández, quienes llegaron a préstamo en los últimos días, aunque es claro que aún les falta para acomodarse más.

La segunda parte fue similar, los chuchequeros nunca renunciaron a la idea del empate hasta el final, y Cartaginés tratando de liquidarlo. Era un partido que se jugaba al error, el 2-0 liquidaba y el empate no se veía por donde se lo hubieran capeado los de casa.

Los jugadores del Cartaginés festejaron un triunfo clave para ser líderes del Apertura 2024. (Cartaginés)

El segundo tanto blanquiazul llegó con Jostin Daly, pero se lo anularon por estar en posición prohibida. Cuando el delantero se dio cuenta del fallo hizo una cara que era de pura frustración, pues ese gol le cortaba una racha de casi once meses sin anotar, desde octubre del 2023.

Al final, aunque el fútbol no fue brillante, el objetivo se conquistó, se ganó, se subió al primer lugar y demuestra que es un equipo sólido y dispuesto a pelear buenas cosas.