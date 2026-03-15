Cartaginés da un gran golpe al Saprissa para treparse al primer lugar y dejar al Monstruo entre dudas

Christopher Núñez dio el gol del triunfo para Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cartaginés dio un golpe de autoridad y calidad este domingo al derrotar 2-1 a Saprissa en Cartago y subirse al primer lugar de la tabla de posiciones, en una mañana que dejó un gran sinsabor en el Monstruo.

Todas las miradas estaban en el Fello Meza, partido que interesaba mucho a todos los equipos en la lucha por el primer lugar y la clasificación, momento que era clave.

El negocio ideal para unos era el empate, como el Herediano, que mantendría la cima si quedaban igualados, a otros les venía bien el triunfo brumoso pues le permitía tener cerca al Monstruo, todo depende del cristal con el que se mire.

Lo cierto es que el partido no decepcionó, en los marcos, especialmente en el segundo tiempo, hubo mucha acción, opciones de cada lado, fueron por el triunfo ilusionados por ser líderes para quien ganara.

Una vez que se soltaron amarras, cuando salieron de los cálculos que hubo en la primera media hora, todo mejoró mucho.

Hubo un par en el primer tiempo, una que lanzó sobre el marco el local apenas en el primer minuto y luego el Monstruo pescó un par en pies de Tomás Rodríguez. La más clara un remate potente que fue al palo y luego en el rebote la pifeó a los 25 minutos.

Jefferson Brenes anotó el gol del Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cuando parecía que la etapa inicial se iba en blanco apareció el gol de Jefferson Brenes, una gran jugada personal en la que le hizo honor al diez que lleva en la espalda.

En el área, Brenes recortó con derecha a Diego Mesén y luego definió de zurda con un remate arriba imposible para Kevin Briceño.

Al complemento llegó lo mejor del partido y para Cartaginés, Amarini Villatoro movió fichas, hizo ajustes y el chapín le ganó así el ajedrez a Medford, un técnico al que conocía del paso de ambos en el fútbol guatemalteco.

Hasta el empate blanquiazul, daba la impresión que el Monstruo tenía el asunto controlado, pero el gol no le vino bien, se sorprendió en una a los 55 minutos.

Suhander Zúñiga metió un buen centro desde la derecha, para que Geancarlo Castro entrara al centro del área para definir de cabeza, una bola que le ganó a Jorkaeff Azofeifa tras una mala cobertura suya.

Con el gol, Cartaginés se quitó las amarras, se la creyó y se aprovechó de un rival que se fue frustrando ante las opciones que fallaba en el marco rival ya sea por mala definición o alguna intervención de Kevin Briceño.

Tomás la seguía pulseando, Waston amenazaba arriba, se buscaba por diferentes vías pero nada pegaba, mientras que los locales montaron un baile y pusieron el 2-1 a los 76.

A la defensa del Monstruo habría que recetarle una gravol por el mareo que le metieron entre Geancarlo Castro, Marcelo Pereira y Christopher Núñez.

Castro la abrió para Pereira, un defensa central tocó el área contraria, se quitó a dos marcas, se la pasó al diez blanquiazul que definió con la tranquilidad de un nueve con un toquecito a una esquina.

Un golazo que vale un primer lugar y le mete más dudas al plantel de Hernán Medford que ha perdido dos de sus últimos tres juegos y dejó ir una opción gigantesca de estar en el liderato, otra vez.