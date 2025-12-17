Cartaginés deja ir a uno de sus goleadores tras quedar eliminado del Apertura 2025

Cartaginés anunció este miércoles la salida del primero de sus jugadores tras quedar eliminado del Apertura 2025; se trata del delantero argentino Mauro Quiroga.

El che llegó al Cartaginés como refuerzo ofensivo para la temporada 2025, con la expectativa de ser uno de sus goleadores; sin embargo, en el año en el club tan solo marcó seis goles.

Mauro Quiroga dijo adiós al Cartaginés tras un año en el club. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Registro de goles se vino al suelo

En el Clausura 2025 jugó 17 encuentros y marcó cinco goles y una asistencia, registro que fue aceptable, pero en el Apertura 2025 apenas hizo un gol en la misma cantidad de juegos.

El jugador era apreciado por sus dotes de liderazgo y ser muy pro grupo, lo que a lo interno gustaba bastante; sin embargo, en las estadísticas se quedó corto.

Los brumosos deberán fortalecer su ofensiva no solo pensando en el torneo nacional, sino en la participación en la Copa de Campeones de Concacaf, en la que en febrero jugará ante el Vancouver Whitecaps de Canadá.