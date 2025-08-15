Cartaginés dependería de un ridículo histórico del Saprissa para soñar con la Copa Centroamérica

Cartaginés tiene un panorama complejo para clasificar en Copa Centroamericana (Diario Diez/Diario Diez)

Cartaginés sacó un empate a cero de Honduras, en su duelo ante el Motagua, resultado que, en el papel, no se ve mal, pero en la tabla de posiciones lo deja muy exigido para avanzar en la fase de grupos de la Copa Centroamericana, pues registra solo un punto en dos juegos.

Si los brumosos no quieren un temprano descalabro, deberán apelar a eliminar o a los catrachos o al Saprissa, con los que comparten el grupo C, y por puntos al que tienen más cerca es a la S.

La matemática dice que los blanquiazules tienen que ganar sí o sí como locales al Verdes de Belice, el 20 de agosto, y luego al Independiente de La Chorrera, el 26 de agosto. Pero ahí no acaba todo, pues dependen también de otros resultados.

Los de la Vieja Metrópoli necesitan que el Monstruo, que tiene seis puntos en dos presentaciones, pierda en su visita a Panamá, el 20 de agosto, y después ante el Motagua en Tibás, el 26 de agosto; si ese descalabro morado llegara a suceder, se meterían los paperos.

El máximo puntaje que pueden alcanzar el Cartaginés es siete puntos, los mismos que tienen los catrachos en tres partidos, y a quienes solo les resta venir a la Cueva, pero además, en este momento les sacan seis goles en el promedio de diferencia.

Los brumosos tienen -2 y el Ciclón azul 4, con lo que para bajarse a los hondureños primero tienen que hacerlo con el gol diferencia o esperar un descalabro feo de Motagua en el Saprissa.

De los equipos ticos, sin duda, la situación más delicada es la de los paperos, pero el técnico Andrés Carevic afirma que aún no tiran la toalla en su afán de clasificar a la siguiente ronda.

“Nos quedan los dos partidos en nuestra casa, tenemos que hacer nuestro trabajo, pensar primero en Verdes, que es la semana que viene, y después nos quedaría la última fecha. Lo importante fue el esfuerzo de los jugadores, que disputaron cada pelota con todo, y eso es bueno para nosotros, mantener el cero, ahí venimos de menos a más en el arranque de los dos torneos”, comentó.