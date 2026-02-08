Cartaginés logró corregir su rumbo y hasta le alcanzó para alcanzar al primer lugar

Cartaginés triunfó 1-0 ante Pérez Zeledón en un juego que sin ser un dechado de virtudes logró corregir su rumbo y hasta volver al primer puesto del torneo.

Con el triunfo los brumosos llegaron a 13 puntos y alcanzaron en la cima al Herediano, el cual se sostiene arriba solamente por la diferencia de goles a su favor (+8).

Cartaginés derrotó 1-0 a Pérez Zeledón con gol de Luis Flores. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Para los blanquiazules este era un partido clave no solo por la posibilidad de llegar arriba, sino por el mensaje que proyectarían tras las derrotas al hilo ante Sporting FC.

A lo largo de los años, ha sido un equipo sumamente emocional, el cual cuando enfrenta dificultades suele caer en baches de los que le cuesta salir, ejemplos hay muchos.

Tras perder ante los albinegros primero por el Clausura 2026 y luego goleados en el torneo de Copa, son cosas que chiman y no se ven bien.

Muchos podrán decir todo lo que quieran que la Copa no es relevante, que es un torneo de poco peso y hasta podrían tener razón, sin embargo, un equipo grande nunca puede caer goleado y decir que no pasa nada, eso es algo que no debería estar en su ADN.

Ante PZ entonces el reto era claro, no solo retomar el triunfo, sino demostrar que la mente y las formas estaban puestas en el lugar correcto.

Luis Flores puso el único gol del juego. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

El reto no era un jamón tampoco, porque los generaleños han demostrado ser un equipo combativo, que tiene nivel para poner a sudar a cualquiera y que no se iba regalar fácil.

De hecho, los Guerreros tuvieron servido en bandeja de plata abrir el marcador y complicar más las cosas, pero a los 32 minutos Manuel Morán tiró un penal que le atajó Kevin Briceño.

El asunto además trajó polémica. A los 25 minutos se dio la acción en el área brumosa por una mano que estaban revisando en la sala VOR como una posible infracción, la cual vieron por un rato.

Tras ir a revisarla en el monitor en cancha, Mattus determinó que hubo una mano de Diego Mesén en un salto que realizó sobre un defensor, pues extendió su brazo.

Para Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, fue un error sancionar eso porque no quedó claro nunca en las repeticiones que la jugada haya sido mano.

Sea justicia o no, Briceño se llevó el penal en un primer tiempo en que los brumosos tenían más opciones y le dieron bastante trabajo a Bryan Segura.

Una de las más peligrosas se dio a los 21 minutos, en un remate del colombiano Ricardo Márquez, que el arquero rechazó con el pecho, el rebote le cayó a Johan Venegas y Bryan volvió aparecer tapando abajo y en un nuevo rebote el Cachetón la tiró sobre el marco.

El partido fue parejo en el contról del balón. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Para el segundo tiempo, la dinámica era similar, solo que ahora, los de casa al menos pudieron hacer una de la mano de uno de sus jugadores más constantes, Luis Flores.

El buen volante de contención brumoso tomó un rechazo que Joaquín Aguirre dejó muy corto al frente del área. Se quitó a una marca y pegó un remate de derecha cruzado a una esquina desde afuera del área, imposible para Segura.

Al final lo pudo sostener de la forma que fuera, tal vez sin ser brillante, pero los brumosos sacaron su tarea y demostraron que pese a los golpes de la semana pasada, siguen firmes y peleando arriba.