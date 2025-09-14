Cartaginés se trepó al liderato echando mano de un par de detalles que siempre le habían dado la espalda

Cartaginés derrotó 2-0 a San Carlos en el estadio Carlos Ugalde. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Cartaginés venció 2-0 a San Carlos de visita y se consagró este domingo como el mejor equipo del Apertura 2025, al llegar al liderato con 14 puntos, los mimos que Pérez Zeledón y Liberia, pero con mejor gol a favor y un partido menos que ellos.

El equipo de Andrés Carevic lo hace bien adelante y atrás, ya que apenas suma un gol en contra en siete partidos. El triunfo es una muestra de un cuadro que ha ido madurando.

Para los brumosos ir al Carlos Ugalde en apenas el segundo partido de Wálter “Paté” Centeno, y con una cuota grande de lesionados, era una prueba brava, interesante.

Los centenarios, con la victoria, son primeros, eso sí, depediendo del resultado de Pérez Zeledón, sin embargo, estar peleando la cima en estas condiciones habla bien del equipo de Andrés Carevic.

El técnico argentino ha sabido encontrar las variantes necesarias para, pese a las lesiones, tener al equipo peleando, detalle que habla de bien de la forma en la que se construyó la planilla.

Suhander Zúñiga anotó el primer gol de Cartaginés ante San Carlos. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

En el cuadro blanquiazul no han usado el tema de las lesiones para jugar de pobrecitos, aunque sea una realidad; para peores, este domingo cayeron otros dos más, Randall Cordero y Yael López, lo que sí debería encender las alarmas y hacerse la pregunta de qué está sucediendo.

En la zona norte, los de la Vieja Metrópoli jugaron con espuela, sabiendo quemar el reloj, frenar el partido cuando era necesario, llevar los tiempos a lo que les convenía y hacer lo necesario para sacar un triunfo importante.

A Carevic no le desveló mucho que los norteños apostaran a tener la pecosa, ese siempre ha sido la idea de Paté, por la que se desvive y defiende ante cualquier circunstancia, pero cuando las ideas o las vías no son las más claras, en realidad tener la bola así, pesa poco.

Salvo en un par de sustos, los norteños tuvieron dificultades para someter al rival, en cambio, la visita rapidito se acomodó con el gol y sabía como atacar muy bien de contra.

Sin duda, fue un partido que se jugó al error y el primero en cometer uno fue el meta Alexander Lezcano.

Marcelo Pereira anotó el segundo gol de Cartaginés ante San Carlos. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

El arquero buscó salir jugando desde atrás, uno de los mandamientos en los equipos de Paté, pero también uno de sus grandes pecados.

Lezcano se la dejó en los pies a Suhander Zúñiga, este se la dio a Venegas, el Cachetón se dio vuelta y se la devolvió al lateral, que vio el marco descubierto y con un remate desde afuera del área lo liquidó con rapidez, apenas en cuatro minutos.

Era una manera inmejorable para iniciar en un partido en el que, después, las acciones estuvieron muy parejas, pues San Carlos tuvo varias opciones para igualar el marcador y los brumosos, al mismo tiempo, para aumentar el marcador.

Pero en ese aspecto, en el del manejo del partido, este Cartaginés parece haber mejorado mucho con respecto al torneo anterior.

Con Johan Venegas y Marco Ureña han ganado ese colmillo que hacía falta, además de otros como Everardo Rubio y hasta más manejo del banquillo.

San Carlos, como dijimos, le falta todavía cinco para el peso con Paté. De peligro real tuvo un par, la más importante una al palo que pegó Jonathan McDonald a los 78, en una de las pocas jugadas que pudieron completar.

Cuando parecía que todo se iba 1-0, cayó el otro, al filo de los 90.

Un centro desde la izquierda de Suhander cayó a la cabeza del hondureño Marcelo Pereira, que definió muy bien el 2-0, que tuvo que ser revisado por el VAR por un posible fuera de juego, pero el hombre estaba habilitado.