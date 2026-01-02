Cartaginés sorprende al decir adiós a una de sus figuras del semestre anterior

Cartaginés sorprendió este viernes tras anunciar la salida del atacante Marco Ureña de la institución, una de las figuras que más dio de qué hablar el semestre anterior.

El atacante de Palmichal de Acosta venció contrato con los brumosos y no hubo un acuerdo para que continuara en la institución, por lo que buscará nuevos aires.

Marco Ureña jugó tres años cpon el Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

Ureña disputó 1254 minutos, distribuidos en 20 partidos, 14 como titular, tres goles y una asistencia tras un torneo nacional que los blanquiazules llegaron a semifinales.

En Copa Centroamericana tuvo un aporte aún más evidente, con seis goles en ocho partidos disputados, siendo pieza importante para la clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf 2026.

Ureña cierra un ciclo de tres años como blanquiazul, club al que llegó en el 2022.