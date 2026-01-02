Torneo Nacional

Cartaginés sorprende al decir adiós a una de sus figuras del semestre anterior

Cartaginés dijo adiós a una de las figuras que más dio de qué hablar en el semestre pasado

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado

Cartaginés sorprendió este viernes tras anunciar la salida del atacante Marco Ureña de la institución, una de las figuras que más dio de qué hablar el semestre anterior.

El atacante de Palmichal de Acosta venció contrato con los brumosos y no hubo un acuerdo para que continuara en la institución, por lo que buscará nuevos aires.

28/09/2023 Estadio Fello Meza, Cartago. El lub Sport Cartaginés recibió a la Liga Deportiva Alajuelense, en partido de la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de CONCACAF. Marco Ureña está regresando poco a poco, y en este partido tuvo algunos minutos en el cierre.
Marco Ureña jugó tres años cpon el Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

Ureña disputó 1254 minutos, distribuidos en 20 partidos, 14 como titular, tres goles y una asistencia tras un torneo nacional que los blanquiazules llegaron a semifinales.

En Copa Centroamericana tuvo un aporte aún más evidente, con seis goles en ocho partidos disputados, siendo pieza importante para la clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf 2026.

Ureña cierra un ciclo de tres años como blanquiazul, club al que llegó en el 2022.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Marco UreñaCartaginésDelantero Cartaginés
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.