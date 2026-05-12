Torneo Nacional

Cartaginés sorprende al decirle adiós a otra de sus figuras inamovibles

Cartaginés dio de baja a uno de los jugadores de los que más utilizó durante el Clausura 2026

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Por Sergio Alvarado
Cartaginés vs. Herediano
Marcelo Pereira dijo adiós al Cartaginés este martes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Club Sport Cartaginés sorprendió este martes al confirmar la salida de uno de sus jugadores con más minutos en el Clausura 2026, el defensor Marcelo Pereira.

En sus redes sociales, los blanquiazules dieron de baja al catracho, quien llegó al club en junio del 2024 y finalizó contrato este mes con la eliminación de los brumosos.

Durante el vigente torneo, Marcelo disputó 17 partidos, para un total de 1231 minutos, todos como titular, solo se perdió tres juegos en el torneo, uno por sanción y dos en los que nos jugó.

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Marcelo PereiraCartaginésClausura 2026
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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