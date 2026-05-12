Cartaginés sorprende al decirle adiós a otra de sus figuras inamovibles

Marcelo Pereira dijo adiós al Cartaginés este martes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Club Sport Cartaginés sorprendió este martes al confirmar la salida de uno de sus jugadores con más minutos en el Clausura 2026, el defensor Marcelo Pereira.

En sus redes sociales, los blanquiazules dieron de baja al catracho, quien llegó al club en junio del 2024 y finalizó contrato este mes con la eliminación de los brumosos.

Durante el vigente torneo, Marcelo disputó 17 partidos, para un total de 1231 minutos, todos como titular, solo se perdió tres juegos en el torneo, uno por sanción y dos en los que nos jugó.