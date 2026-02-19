Cartaginés tuvo un detallazo con Thomas Müller con el que se lució previo al juego ante el Whitecaps

El Club Sport Cartaginés tuvo este miércoles un muy lindo detalle con el alemán Thomas Müller, demostrando que la rivalidad queda únicamente en la cancha.

Un gesto de respeto antes del pitazo inicial

Cartaginés le regaló una camiseta a Thomas Müller. (Facebook Cartaginés/Facebook Cartaginés)

Antes de iniciar el encuentro ante el Vancouver Whitecaps por la Copa de Campeones de la Concacaf, los brumosos le entregaron al germano una camiseta blanquiazul con su nombre y el número 13, un gesto que no pasó desapercibido.

El detalle refleja el respeto hacia una figura histórica del fútbol europeo y mundial.

LEA MÁS: Así fue la llegada de Thomas Müller a Costa Rica y el inesperado regalo que se llevaron varios fiebres

Encuentro con la leyenda alemana

En el terreno de juego, Leonardo y David Vargas, hijos de don Leonardo Vargas —dueño y presidente del club—, compartieron con la leyenda del Bayern Munich y campeón del mundo en Brasil 2014, quien se mostró sonriente, accesible y cortés.

Thomas firmó otra camiseta que quedará como recuerdo institucional, un objeto que sin duda se convertirá en pieza histórica para la institución blanquiazul.

LEA MÁS: Cartaginés se prepara para enfrentar a Thomas Müller y esto dicen sus jugadores

Thomas Müller firmó una camiseta del Cartaginés. (Facebook Cartaginés/Facebook Cartaginés)

Habrá que esperar para verlo en acción

Lamentablemente para los aficionados, tocará esperar para verlo jugar, ya que no fue titular en el compromiso, sino que iniciará como suplente.

La expectativa por ver en acción a uno de los mejores jugadores alemanes de todos los tiempos quedó pendiente… pero el gesto de respeto ya quedó marcado.