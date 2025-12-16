Cartaginés ya tendría al sustituto de Andrés Carevic, un viejo conocido del fútbol costarricense

En Cartaginés no perdieron el tiempo y se lanzaron a buscar al sustituto de Andrés Carevic con rapidez y se trataría de un viejo conocido del fútbol costarricense, el guatemalteco Amari Villatoro.

Renuncia en Guatemala y regreso a Costa Rica en el radar

Los brumosos irían por el entrenador del Xelajú de Guatemala, quien habría renunciado este martes a su cargo, según destacan diversos periodistas y medios guatemaltecos.

Amarini Villatoro se reencontraría con rivales como Machillo Ramírez si vuelve a Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco)

"Fuentes a ESPN informan que el DT de Xelajú tiene prácticamente listo su regreso al fútbol costarricense, ahora con Cartaginés", indicó la cuenta de X de ESPN en aquella nación.

Salida de Carevic, paso previo obligatorio

Antes de confirmar la llegada del chapín, los brumosos deben oficializar la salida de Carevic, anuncio que se daría entre este martes y miércoles mientras se finiquita su contrato, al cual le restaban seis meses.

Antecedente en Costa Rica y títulos recientes

Amarini Villatoro, dirigió a Pérez Zeledón en la temporada 2021-2022. (Pérez Zeledón)

Sitios web como Nuestro Diario, otro importante medio en Guate, también indicó que la salida de Villatoro es un hecho para volver a Tiquicia, país en el que dirigió a Pérez Zeledón entre junio del 2021 y el 2022.

Tras dirigir a los Guerreros del Sur, volvió a su país para dirigir a Xelajú, con el que ganó un título de campeón de liga en el 2023 y en el 2025 llegó a la final de la Copa Centroamericana, en la que cayó en penales 4-3 ante Alajuelense, el 3 de diciembre anterior.

