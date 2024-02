Celso Borges afirma que Alajuelense no llegará debilitado al clásico

Para Celso Borges la igualada ante Grecia les deja un sinsabor grande (Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense ha recibido muchas críticas por la manera en la que encara sus juegos en este torneo de Clausura 2024, en el que a pesar de sumar 14 puntos, tras siete fechas disputadas, y estar en el segundo puesto, la gente espera más.

Celso Borges, capitán de los rojinegros, no entró en dramas y a su criterio, a diferencia de lo que señalan muchos, afirma que llegan con confianza y tranquilos al clásico.

“Es un partido bonito, muy lindo, creo que el equipo está bien, se encuentra en un buen momento y esperemos hacer un buen partido allá”, destacó sobre la visita al Ricardo Saprissa del próximo viernes, a las 8 p.m.

Para el volante lo que necesitan es afinar algunos detalles como la definición, pero insistió en el hecho de no hacer dramas.

“Tenemos mucho volumen de ataque, no así de contundencia, a pesar del nivel de ocasiones que generamos bastante, pero todos tenemos que ser un poquito más finos ahí en el área.

“Ante Puntarenas creo que el aficionado salió contento después de una victoria que fue sufrida, pero no siempre se puede ganar holgadamente, por esa parte creo que anímicamente salimos bastante bien, entendible que hoy salgan molestos, nosotros también. No es la exigencia de la Liga empatar en Grecia, teníamos que haber ganado”, comentó.

Además, les tiró un filazo a las canchas sintéticas como la del estadio Rafael Bolaños.

“Yo siempre he dicho que las canchas sintéticas tienen que desaparecer, para el buen progreso del fútbol de este país y hasta puedo decir del área, es que esto no sirve. Si fuera que algunas estuvieran en buenas condiciones, pero las sintéticas lo que hacen es dañar el fútbol de acá, el espectáculo, por supuesto que no es una excusa, ya hemos ganado en canchas sintéticas, pero por la parte del espectáculo y del juego, para seguir progresando, no pueden estar”, agregó.