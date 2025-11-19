Torneo Nacional

Celso Borges cuenta cómo se siente tras quedar fuera del Mundial y dice la lección que debe quedarles

Celso Borges habló luego del fracaso de la Selección de Costa Rica, que quedó fuera del Mundial de Norteamérica 2026

Por Sergio Alvarado

Celso Borges, uno de los líderes y capitanes de la Selección de Costa Rica, dio la cara luego de la eliminación de la Tricolor rumbo a Norteamérica 2026.

El volante disputó la que será su última eliminatoria y queda la duda de si este fue su último partido con la Tricolor, luego de que regresó para estos dos juegos a la Sele, tras haberse retirado por dos años y medio del plantel.

“Sentimos mucha tristeza, molestia, una decepción de no poder ir a un Mundial más, se vienen años diferentes a los que hemos estado acostumbrados, ahora asumir y asimilar lo que sucedió porque no es poca cosa”, dijo a Teletica Deportes.

Fortalecerse tras la eliminación

Sobre la experiencia de quedarse sin Mundial, Borges indicó que en el 2009 pasó por ese trago amargo y espera que eso ayude a los jóvenes de la Sele a crecer.

“Nosotros cuando quedamos fuera en el 2009, fue un golpe bastante fuerte y nos ayudó mucho para entender o para magnificar lo que había sucedido, si se quiere ver para como una oportunidad para entender lo que significa quedarse fuera de un Mundial.

“A veces este tipo de golpes ayudan para el crecimiento personal y para el futuro”, explicó.

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

