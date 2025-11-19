Celso Borges cuenta cómo se siente tras quedar fuera del Mundial y dice la lección que debe quedarles

Celso Borges, uno de los líderes y capitanes de la Selección de Costa Rica, dio la cara luego de la eliminación de la Tricolor rumbo a Norteamérica 2026.
El volante disputó la que será su última eliminatoria y queda la duda de si este fue su último partido con la Tricolor, luego de que regresó para estos dos juegos a la Sele, tras haberse retirado por dos años y medio del plantel.
“Sentimos mucha tristeza, molestia, una decepción de no poder ir a un Mundial más, se vienen años diferentes a los que hemos estado acostumbrados, ahora asumir y asimilar lo que sucedió porque no es poca cosa”, dijo a Teletica Deportes.
LEA MÁS: ¡Sin Mundial! Costa Rica firma un gigantesco fracaso tras una eliminatoria para el espanto
Fortalecerse tras la eliminación
Sobre la experiencia de quedarse sin Mundial, Borges indicó que en el 2009 pasó por ese trago amargo y espera que eso ayude a los jóvenes de la Sele a crecer.
“Nosotros cuando quedamos fuera en el 2009, fue un golpe bastante fuerte y nos ayudó mucho para entender o para magnificar lo que había sucedido, si se quiere ver para como una oportunidad para entender lo que significa quedarse fuera de un Mundial.
LEA MÁS: Estos son los momentos que marcaron la eliminación de Costa Rica del Mundial de Norteamérica 2026
“A veces este tipo de golpes ayudan para el crecimiento personal y para el futuro”, explicó.