Celso Borges se defiende sobre acusaciones de trato especial por parte del arbitraje

Celso Borges se fue expulsado en el juego ante Santa Ana. (Albert Marín/Santa Ana vs Liga Deportiva Alajuelense.)

Celso Borges, capitán de Alajuelense, fue expulsado por primera vez con roja directa en el fútbol de Costa Rica, hace dos jornadas, por darle un codazo a un rival.

El árbitro Róger Vindas no lo pensó para echarlo de inmediato, pese a que, según algunos, al erizo “lo miden diferente” en Tiquicia y le perdonan cosas que a otros futbolistas no.

La queja se ha dado en diversos ámbitos, desde aficionados, periodistas y equipos rivales; sin embargo, para otros la roja reciente es una muestra que no necesariamente es así.

Borges fue cuestionado por este tema y su parecer acerca de si es “protegido” más de la cuenta.

“La verdad es que cuando me expulsaron ahora yo ni reclamé, fue sin querer la jugada, entendí la decisión del árbitro y la acepté. Cuando me han tenido que amonestar, lo han hecho y cuando no, no, eso el que lo decide es el árbitro y yo respeto completamente las decisiones que tome, nada más”, dijo.

Durante el vigente torneo, Celso, además de la roja, suma solo dos tarjetas amarillas, según los datos de la Unafut.

Por la sanción de dos partidos, Celso se perdió el encuentro del miércoles ante el Municipal Liberia y tampoco estará en el juego de ida de la semifinal ante Puntarenas FC.

Sobre esa ausencia, el líder manudo reconoció que le duele bastante lo sucedido y que hasta se disculpó, posteriormente, con el jugador a quien golpeó.

“Le pedí disculpas a Dixon porque no quería lastimarlo. La decisión fue muy frustrante, pues no quería perderme estos partidos, ningún partido, pero especialmente estos. Es difícil, pero estoy confiado en mis compañeros, es claro que está todo mundo listo. Me encantaría estar allí para apoyarlos, pero sé que alguien lo hará mejor”, comentó.

