Celso Borges volvió a demostrar por qué es enemigo de las canchas sintéticas

Celso Borges critiicó de nuevo con dureza a las canchas sinténticas como la del estadio Ebal Rodríguez en Guápiles. (Jose Cordero/José Cordero)

Celso Borges, capitán de Alajuelense, ha sido uno de los abanderados en la lucha contra las canchas sintéticas en el fútbol de Costa Rica, campos que no le gustan y no tiene ningún temor en señalarlo abiertamente.

En diversas ocasiones el experimentado volante ha explicado por qué el fútbol no se debería jugar en estas superficies y, este domingo, tras el partido ante el Santos, en el estadio Ebal Rodríguez, aprovechó para recordarlo.

“¿A vos no te gustan las sintéticas siempre te he escuchado decir?”, le preguntó de manera directa Gustavo López de Tigo Sports

“No, son malísimas, no me gustan, pero lo he dicho, son parte del antiprogreso del fútbol, pero bueno, ni modo, si es así, es lo que nos toca hacer, ya hemos ganado antes en sintética, que no me gusten, no quiere decir que no sepamos competir. El equipo sabe competir en estas canchas y hay que hacerlo”, se rajó a decir con mucha sinceridad.

Ciertamente, la cancha del Ebal no está en las mejores condiciones; como en otros terrenos artificiales el pique de la bola es complicado, no se sabe hacia dónde sale, no deja mucho practicar un buen pasabola y una caída es, en muchas ocasiones, un rasponazo seguro, como le pasó a Alberto Toril en su rodilla izquierda este domingo.

Ante esas circunstancias, para Borges el punto en el Ebal no es malo, aunque claramente, lo que querían era ganar.

“Lo intentamos de todas las maneras, creo que el equipo estuvo bien, no sufrió en lo absoluto; básicamente, eran oleadas nuestras en ataques, ellos estuvieron bien parados defendiendo, pero estoy seguro que el próximo viernes en casa, en el Morera, podremos ganar”, añadió.