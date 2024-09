Christian Sandoval tiró una idea para Costa Rica que le paró el pelo a sus compañeros de La Platea

Cristian Sandoval tiró la duda si es descabellado contar de nuevo con Celso Borges en la Selección de Costa Rica. (KARIM JAAFAR/AFP)

Christian Sandoval, director de Teletica Radio y conductor del programa La Platea, tiró una pregunta este lunes en el programa que espantó a un poco a sus compañeros del espacio.

Mientras estaban discutiendo sobre la Selección de Costa Rica y su rendimiento, el comunicador lanzó la pregunta al aire de cómo verían un regreso de Celso Borges a la Tricolor.

Víctor “Mambo” Núñez no dejó ni terminar a Sandoval de hacer la pregunta cuando ya le estaba diciendo ‘No, no, no’, agitaba sus brazos y se ponía las manos en la cara reforzando su posición.

“¿Es descabellado pensar, decirle y traer a la selección a Celso? Esto mientras el asunto se acomoda digo, no para partidos como el de hoy (Guatemala) sino para partidos como el de Guadalupe, mientras encontramos ese jugador (su reemplazo). Hoy Celso es el mejor de la Liga”, dijo.

Ante eso Allan Alemán le respondió con mucha diplomacia (sorprendentemente) pero le terminó diciendo que tampoco lo haría.

¿Es descabellado pensar en volver a convocar a Celso Borges? pic.twitter.com/etqOp2unA0 — TD Más (@tdmas_cr) September 10, 2024

“A Celso donde lo pongan es el mejor jugador y no es descabellado porque está jugando, pero no es el proceso que queremos llevar, no es lo que estamos buscando”, destacó.

Mientras que por su parte, a David Diach no le pareció mal la idea, apoyado en el momento deportivo del manudo.

En última instancia, el primero que cerró esa puerta fue el propio Borges cuando en marzo anunció su retiro a la Tricolor, donde tiene el récord como el jugador con más partidos al sumar 163 duelos.