Chunche Montero nos reveló cómo nació el vacilón de que él quita la luz en los estadios

Mauricio "Chunche" Montero reveló el origen del vacilón que él quita la luz en los estadios. (Archivo)

Mauricio “Chunche” Montero fue protagonista, otra vez, en los memes tras el apagón de este miércoles en el estadio Morera Soto en el partido entre Alajuelense y Saprissa.

El ídolo manudo estaba sentando en la gradería este y cuando se fue la luz en dos torres del estuche, la gente inmediatamente volvió a verlo y empezó a vacilarlo que se dejara de varas y pusiera la electricidad para que continuara la mejenga.

Luego, los memes hicieron lo suyos, muchos llegaron hasta el teléfono del Chunche, quien ya está acostumbrado a que cada vez que pasa algo similar, le tiran la bronca a él, algo que se toma con buen humor.

Pero, ¿de dónde nació todo este tema y por qué cada vez que se va la luz en un lugar siempre vacilan? La Teja habló con Chunche y nos contó.

“Es una cosa jocosa por parte de la gente que lo agarró y no lo soltó, porque el chile nació desde hace años en un partido entre Carmelita y la Liga, desde ahí se le quedó a la gente y en cualquier lado donde esté y que haya un apagón, la culpa es mía siempre, inmediatamente la gente me vuelve a ver y suelta la risa”, contó.

Los memes del Chunche Montero quitando la luz se volvieron un clásico. (Tomadas de Facebook/Tomados de Facebook)

Final entre manudos y morados dejó divertidos memes (Tomadas de Facebook/Tomados de Facebook)

Final entre manudos y morados dejó divertidos memes (Tomadas de Facebook/Tomados de Facebook)

Todo se da a raíz de una expulsión en esa mejenga ante los verdolagas y una coincidencia que terminó en chota.

“En ese partido íbamos ganando 1-0, faltaban como cinco o diez minutos para terminar, Juan Cayasso jugaba con el Carmen y nos agarraron mal parados en una jugada, entonces yo le hice la falta para que no metiera el gol. Me expulsaron, entonces me fui y entré por delante de la gradería sur, por la parte de abajo, abrí la puerta y justo cuando la cerré se fue la luz.

“En ese momento, la gente vaciló que fui yo, que si no jugaba yo no, no juega nadie, que yo apagué la luz, porque justo en el momento que me fui y cerré la puerta es que se fue y desde ahí quedó y en todos los años cuando se iba la luz, era Mauricio, me han sacado hasta con un casco del ICE y toda la cosa”, explicó.

Chunche agregó que siempre se lo ha tomado por el lado amable y hasta ha hecho videos bromeando al respecto.

“Es parte de las bromas de la gente que le gusta disfrutar. Ayer me dio risa porque la gente empezó a decir que buscaran al Chunche, me decían que fuera a arreglarlo y en un momento hasta se pusieron a cantar como en dos graderías, ”Chunche, Chunche, Chunche", diay, peor", nos contó entre risas.

Una muestra de que los ticos no olvidan y cuando agarran una broma de estas, ya no la sueltan.