Claudio Montero, futbolista del Cartaginés, da gran ejemplo en momento en que los jóvenes son tan cuestionados

Claudio Montero es el dueño de la lavandería Guácima junto a su hermano Cristopher. (Lilly Arce/Lilly Arce)

En momentos en los que los futbolistas jóvenes son muy señalados por su toma de decisiones y no pensar en lo que les puede traer el futuro, Claudio Montero, volante del Cartaginés, va en la dirección contraria para ir aprovechando lo que le deja el fútbol.

El muchacho, de 20 años, está haciendo sus primeras armas en la Primera División, y fue uno de los jugadores que destacó con los brumosos la temporada pasada, pero ya está aprovechando para invertir más allá del deporte al lado de su familia.

Claudio Montero apuesta por los negocios mientras crece en el fútbol

Junto a Cristopher, uno de sus hermanos, Claudio compró “Lavandería La Guácima”, negocio ubicado en ese distrito del cantón de Alajuela, en el que además cuenta con la ayuda de sus padres y hermanos para operarlo y sacarlo adelante y que así todos se vean beneficiados.

Hace poco más de seis meses Montero decidió comprar la lavandería, empresa con la que les fue tan bien que acaban de poner una sucursal en Concasa, en San Rafael de Alajuela, según contó en entrevista con La Teja.

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Claudio Montero saca tiempo para atender su negocio junto a su familia. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“La verdad es que mis papás me han inculcado mucho el tema este de saber que siempre hay un plan B y la importancia de hacer más cosas. Sé que tengo que estudiar, porque sino, Dios guarde, mi mamá se enoja conmigo y en eso han sido muy claros”.

“Yo amo al fútbol y gracias a Dios me ha dado muchas cosas, pero al final uno nunca sabe, Dios quiera que no, pero una lesión sea lo que sea puede pasar, solo Dios sabe los planes que tiene para uno, entonces siempre nos han inculcado a tratar de tener como ese plan B de vida, que al final siempre es importante para uno”, contó.

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Un emprendimiento familiar que sigue creciendo

La oportunidad con el negocio se dio por su hermano, le plantearon la oportunidad de comprar la lavandería en La Guácima, un local consolidado desde hace mucho tiempo allí en el que incluso la cuñada de Claudio había trabajado.

Al ver la propuesta, Chris le propuso a Claudio entrarle al negocio, porque su esposa conocía bien cómo se maneja el negocio y podía irles muy bien, tal y como terminó sucediendo. Una de las partes más bonitas es que lo han administrado entre la familia.

“Yo soy muy creyente en Dios, mi familia también y en la palabra de Dios dice que hay que decir las cosas con fe, porque si uno se lo está pidiendo al más grande, no se lo está pidiendo a cualquiera.

“Desde que empezamos con esto, mi hermano y yo tuvimos esa misma idea de que no teníamos ni el primer local y ya estábamos pegando en el segundo y a nosotros nos daba risa eso, pensando que nos teníamos que enfocar en este y yo le dije que no, que en diciembre abriéramos la segunda y al final nos adelantamos seis meses”, contó.

Doña Mery administra el negocio con el apoyo de sus hijos Cristopher y Claudio. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La familia, la clave del proyecto

La tienda en La Guácima la maneja la mamá de Claudio y la de Concasa, su papá, por lo que ha sido un emprendimiento que ha servido para emplear a toda la familia.

“Es muy bonito que las cosas sean así, las ganas de querer emprender, de tener un negocio propio con mi hermano, el fin al final era este, poder ayudarle a la familia de alguna u otra manera y tratar de verse beneficiados todos”.

“Nosotros somos muy unidos como familia. Nuestros papás siempre nos inculcaron de que si usted va a regalar algo primero fíjese en la familia, a ver quién lo necesita. La familia es lo primero, porque al final es lo que queda.

“Estamos muy felices de saber que sentimos el apoyo tanto de mis hermanos, como de la esposa de mi hermano, como de mi novia, como de mis suegros. La verdad es que no podía decir que esto ha sido solo de mí y de mi hermano, porque todas las personas que están alrededor de nosotros nos han ayudado y gracias a Dios esto es posible”, contó.

El negocio lo pueden encontrar en redes sociales con el nombre Lavandería Guácima. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La familia además ha unido sus habilidades para sacar los negocios adelante, su hermana es administradora de empresas, ayuda en su área, uno de sus hermanos es diseñador gráfico y trabaja en esa área, por lo que todos se unen.

Para Claudio la mejor manera de crecer como persona y futbolista, es ver que su familia lo haga a su lado, pues así como ellos lo apoyan en el fútbol, van a cada partido ya sea en el Fello Meza o en otras canchas, él está ahí para ellos para devolverles su apoyo.