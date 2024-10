Claudio Vivas anticipa bajas en Costa Rica: ¿Cómo afectará al equipo?

Claudio Vivas defendió que el empate de Costa Rica no fue tan malo ni falto de brillo como calificaron muchos.

Claudio Vivas, técnico de la selección de Costa Rica, confirmó una mala noticia para la Tricolor al justificar el bajo rendimiento del equipo en el empate 1-1 ante Surinam.

El argentino indicó que es prácticamente un hecho que Jefferson Brenes no podrá participar en el partido contra Guatemala, luego de salir lesionado este viernes frente a los caribeños. Sin embargo, aclaró que no convocará a ningún jugador para ocupar su lugar.

“Hoy dejamos fuera de la lista a Salinas y a (Rashid) Parkins, quien cumple la función de volante de contención. Creo que no vamos a convocar a ningún jugador en caso de que Brenes no esté apto; no me parece conveniente. Faltan pocos días para la preparación del partido: mañana entrenamos y después quedamos a prácticamente 48 horas de jugar con Guatemala. No me parece importante”, afirmó.

A la baja de Jefferson se suma la de Josimar Alcócer por expulsión, y Claudio Vivas también puso en duda la disponibilidad de Jeyland Mitchell, quien salió golpeado del partido. Ante esta situación, el técnico afirmó que sí analizará la posibilidad de convocar a algún jugador.

Hay que levantar la cabeza y seguir adelante, el equipo tuvo una prueba de carácter por jugar con diez — Claudio Vivas

Claudio Vivas dijo que Jeyland Mitchell salió golpeado del partido ante Surinam. Foto: Prensa Fedefútbol

En cuanto al partido, muchos criticaron el mal desempeño y rendimiento de la Selección en términos generales; sin embargo, Vivas utilizó expresiones como “prueba de carácter”.

“Hay que levantar la cabeza y seguir adelante, el equipo tuvo una prueba de carácter por jugar con diez, pero sin embargo tenemos que mejorar mucho, eso no está oculto”, dijo.

Costa Rica no mostró un buen desempeño en el mediocampo. Tras la salida de Brenes por lesión a los 20 minutos, el equipo perdió el control del juego y dejó mucho espacio al rival. Sin embargo, según Vivas, la Selección logró resolver esa situación y buscó el triunfo, aunque eso fue apenas perceptible en el transcurso del partido.

“Nosotros vinimos a hacer presión alta, por momentos salió, pero con el correr del partido los jugadores son humanos, se cansan y teníamos el plan B que era esperar unos metros más atrás que es lo que hicimos cuando estuvimos once contra once”.

“La fórmula de Surinam fue jugar al espacio vacío y utilizar a la gente rápida que tiene en ataque, esa es el arma que tienen, nosotros tratamos de arriesgar jugando a las espaldas de los defensores y que la pelota se disputara lejos de nuestro arco, por momentos funcionó, pero luego con diez hombres, el equipo cansado y con la dificultad de ir quemando los cambios, fuimos haciendo un bloque más bajo y salimos a jugar de contra”, explicó sobre la idea que tenía.