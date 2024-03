Claudio Vivas reaccionó a las críticas que realizó en su contra Jorge Luis Pinto

Claudio Vivas eludió hablar de Jorge Luis Pinto y las acusaciones que realizó en su contra. (Albert Mar)

Claudio Vivas, director de selecciones de la Federación Costarricense de Fútbol, fue cuestionado este martes sobre las críticas que hace un mes el técnico Jorge Luis Pinto hizo sobre que el argentino fue quien le jugó en contra para poder volver a la Selección de Costa Rica,

Al ser preguntado sobre lo expresado por el cafetero, al director le cambió el semblante y con un gesto de cierta molestia afirmó que de Pinto no tiene nada que decir ni opinar.

“Del tema Pinto no tengo nada qué decir, simplemente cada uno tiene su opinión formada, es una persona que respeto mucho y que ha dejado un legado, las imágenes que acabamos de ver son de cuando él era director técnico incluso, pero no tengo más nada para decir”, comentó.

Vivas ofreció una conferencia de prensa en la que mostró un nuevo sistema para reclutar jugadores para selecciones menores.

Las palabras de Pinto fueron muy picantes, hace un mes en una entrevista en el programa 120 Minutos de Radio Monumental realizó una acusación muy seria contra el che.

“A Vivas le dijeron que me llamara y nunca lo hizo, me faltó el respeto. Tengo una diferencia marcadísima con el señor Vivas. Yo soy hombre de universidad, tres universidades del mundo y nada más que la de Sao Paulo, la Universidad del Deporte en Alemania y la Pedagógica de Bogotá y Vivas en su vida ha pasado una puerta de una universidad para que opine sobre mis formas entrenar y de mi trabajo”, dijo.

Cuando le pidieron profundizar sobre el tema afirma que un dirigente fue quien le contó sobre lo que pasó con Claudio.

“Un dirigente puede certificarlo, me dijo ‘¿Ya Vivas lo llamó?’ y le dije que yo no sabía quién era, que no me había llamado nadie, puedo certificarlo con nombre propio quién me lo dijo”

“Vivas no me contactó, los dirigentes sí, estuve comiendo con ellos, estuve en la casa de un dirigente, con ellos sí hablé. Al final el pueblo costarricense tiene que saber estas cosas que en algún momento hay que decírselas”, comentó entonces.

