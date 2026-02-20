Comisión de arbitraje designó a un árbitro para el clásico que no le gustará a algunos

La Comisión de arbitraje confirmó la designación del árbitro para el clásico entre Saprissa y Alajuelense el cual se disputará este sábado a las 8 p.m en Tibás.

Keylor Herrera dirigirá el clásico en el que el Saprissa de Hernán Medford defiende su invicto. (Rafael Pacheco Granados)

Keylor Herrera fue el designado por la Comisión para impartir justicia en un juego que estará acompañado de Luis Granados y Emmanuel Alvarado como asistentes y con Jonathan Leitón como cuarto árbitro.

En el VAR estará a cargo Benjamín Pineda con Octavio Jara para completar el equipo arbitral en el juego más atractivo de la jornada ocho.

Keylor es un hombre de mucha experencia en clásicos, el cual no ha estado exento de polémica con reclamos de parte de ambos equipos y aficiones.