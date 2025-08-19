Comisión de Arbitraje ya se pronunció por polémica jugada de Marvin Loría y encenderá el tema del VAR

Marvin Loría debería haber sido expulsado ante Liberia. (Prensa ML./Prensa ML.)

Marvin Loría debió ser expulsado el domingo en el partido ante el Municipal Liberia, ese es el criterio de la Comisión de Arbitraje tras publicar la revisión de la jugada que generó mucha polémica en el duelo disputado en el estadio Edgardo Baltodano.

La Comisión concluyó que el árbitro Jonathan Leitón debió mostrar la roja al jugador del Saprissa y mandar la jugada al análisis del VAR por juego brusco grave.

“El jugador #11 se lanza con los pies por delante sin jugar el balón y golpeando directamente con uno de sus zapatos la parte superior del empeine de su rival con una intensidad y fuerza que puede provocar un peligro en la integridad física del adversario.

“El árbitro de campo decide solamente amonestar por realizar una entrada temeraria, el VAR revisa la acción y decide confirmar la decisión del árbitro de campo, lo que es desde nuestro punto de vista técnico un error y debió existir una invitación a revisar la acciónya cumple con los criterios técnicos para ser considerada como juego brusco grave”, indicaron en la explicación del video.

Análisis VAR Telecable Costa Rica con audio de la jugada de una posible tarjeta roja para Marvin Loría en el partido Liberia vs Saprissa en la jornada 4 del Apertura 2025.

En los audios del VAR se escucha que los árbitros dicen que es “pie sobre pie” y que “lo maja”, “el jugador se manda con los pies bloqueados”, pero al final decidieron reanudar el partido sin expulsar, en el que fue un claro error.