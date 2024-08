¿Compró la camiseta del Saprissa en preventa y no le gustó? Le contamos si la ley lo deja devolverla

La camiseta del Saprissa generó todo tipo de comentarios (Marvin Caravaca)

¿Compró la camiseta del Saprissa en preventa y no le gustó? ¿Tiene la posibilidad de que le devuelvan el dinero luego que el bien no satisfizo su gusto? Según lo que establece la ley y la interpretación de un abogado es posible, pero con ciertas condiciones.

Las ventas por preventa de artículos que usted no vio con anterioridad es todo un tema, para muchos es jugársela a que una vez sale el producto no llene sus expectativas por lo que salta la duda.

La ley establece lo que llaman “El derecho de retracto”, una figura dentro del Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, el cual opera así.

“Dentro de los ocho días hábiles siguientes al perfeccionamiento de la venta, el comprador podrá rescindir el contrato sin responsabilidad. Para estos efectos deberá enviar un escrito, ya sea al domicilio del vendedor, número de fax o correo electrónico establecido en la papelería o el contrato, dejando constancia del envío o entrega; salvo que el vendedor se niegue o imposibilite la obtención de tal constancia en cuyo caso el consumidor podrá probar la diligencia por cualquiera de los demás medios probatorios previstos”.

“El consumidor también podrá presentarse personalmente en el domicilio del comerciante con el producto adquirido, si ya lo tuviera en su poder”, destaca en el artículo 130.

Es de suma importancia que en este caso el comprador no haya usado el artículo de forma alguna, lo mantenga en su bolsa, con todas las marcas y desde luego, la factura.

Para el abogado Juan Carlos Quirós, consultado por La Teja, las condiciones de la manera cómo se realiza la preventa de la camiseta morada permite que el aficionado se quite si fuera el caso, pues es un artículo que está comprando a ciegas prácticamente.

“Sí, cabe la posibilidad de reembolso del producto porque en realidad no se había el producto como tal, esperaron algo mejor a la hora de hacerlo no llenó la expectativas. Si todavía fuera que previo a comprar les dijeran ‘la camiseta es así, así y asá' aún sin verla antes, por lo que ustedes verán si la compran así, entonces ellos ya sabían a lo iban y este no es el caso. A la hora de hacer una compra el no llenar las expectativas de un producto es un motivo válido”, destacó.

La camiseta fue presentada el jueves por la noche, día que la recibieron quienes compraron en preventa semanas atrás, momento que se efectuó la compra.