Conocido árbitro de primera división fue víctima de asalto en plena Circunvalación

Steven Madrigal lleva varios años dirigiendo en el fútbol nacional. (Rafael Pacheco Granados)

El conocido árbitro Steven Madrigal fue víctima de un momento muy amargo este jueves tras reportar que sufrió un asalto por la noche y le robaron algunas pertenencias.

Árbitro Steven Madrigal denuncia asalto mientras conducía en Circunvalación

Mediante una publicación en sus historias en su cuenta de Instagram, el silbatero de la máxima categoría contó qué fue lo sucedido.

“Anoche, aproximadamente a las 9:35 p. m., fui víctima de un asalto por parte de dos sujetos mientras conducía mi vehículo por la entrada hacia Circunvalación, cerca del Monumento del Agua.

“Durante el incidente me sustrajeron mi teléfono celular, por lo que cualquier mensaje extraño, solicitud de dinero, códigos o links enviados debe ser ignorado. Afortunadamente ya recuperé mi número telefónico.

“De igual forma, les solicito mantenerse atentos ante cualquier actividad sospechosa que puedan recibir en mi nombre”, destacó.

Steven Madrigal vive complicado momento en pleno crecimiento de su carrera arbitral

Madrigal ha sido uno de los árbitros más activos durante el Clausura 2026, en enero recibió su gafete FIFA, con lo que ya es réferi a nivel internacional y cada vez crece más en una carrera en la que va tomando protagonismo.