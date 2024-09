Costa Rica tardó en carburar pero siempre salió con la goleada que buscaba ante Guadalupe

Francisco Calvo abrió el marcador para la Selección de Costa Rica, (JOHN DURAN)

La Selección Nacional de Claudio Vivas tardó en carburar en su estreno en la Liga de Naciones, pero al final sacó una goleada 3-0 que le hizo un poco más de justicia a lo que ocurrió en la cancha.

Es claro que aún no se puede ver algo muy diferente, ya sin Gustavo Alfaro, el vigente entrenador interino apostó a lo suyo, aunque la alineación sí tenía bastante similitud a la mostrada en la Copa América, es claro que esta es la base de la Sele de hoy.

Ahora, ante un rival débil como lo es Guadalupe, lo hecho apenas fue para el gasto, a una selección que no está afiliada en FIFA se le debería ganar de manera mucho más abultada en casa.

Es justo reconocer que del marcador final tiene poca responsabilidad de Vivas, él no falló goles a boca e’ jarro o por tomar una mala decisión en la última jugada, tampoco fue el que pifeó cuando la pecosa le venía con toda ventaja; son cosas ante las que un entrenador queda fregado.

Porque sí, se meten tres, pero el concierto de fallos del primer tiempo es un detalle del que el técnico tiene que analizar un poco, porque ante rivales más fuertes, nos podrían salir caros. No hay que dramatizar, pero se pudo dar un marcador más abultado. También se les puede exigir.

Sí se produjo bastante en ofensivas, las laterales con Haxzel Quirós y Ariel Lassiter fueron muy activas, en un momento que en el fútbol nacional se critican tanto las alas, ver que en estos puestos dos jugadores destaquen, es algo que se tiene que reconocer cuando aparece alguien.

Ariel Lassiter y Haxzel Quirós cumplieron un buen partido por las bandas. (JOHN DURAN)

Es una lástima que Quirós salió de la mejenga cojeando, con una lesión evidente que está pendiente conocer sus alcances y si podrá estar el lunes ante Guatemala.

La mayoría de jugadas de peligro salieron de ahí, de apariciones por las bandas que adentro del área, lastimosamente, fichas como Alonso Martínez, Josimar Alcocer y Joe Campbell le anduvieron cerca, pero no lograron clavarla.

Tal vez el que queda un poco en deuda en este aspecto es Martínez y lo decimos porque su extraordinario momento goleador y de forma con el New York City de la MLS no se pudo traducir en goles, porque tuvo al menos dos opciones clariticas que no concretó.

De hecho, la más clara para la Sele fue al minuto 24, en un remate, precisamente de Alonso, que salió desviado, luego de una gran corrida por la derecha y un centro perfecto de Lassiter.

Luego, a los 42, no logró pegar una bola dentro del área tras otro buen servicio desde la izquierda de Lassiter. La pifeó frente al marco.

El primer tiempo además costó porque, por sorprendente que parezca, en algunos momentos Guadalupe nos movió el balón y tuvo opciones de cara a marco. Algo que tampoco se puede pasar por alto.

Por dicha para el segundo tiempo los goles cambiaron todo, además de que el marcador se abrió rápido con la vieja confiable de la Sele, un potente cabezazo de Francisco Calvo en el área pequeña luego de un tiro de esquina cobrado en el que el defensor robó las espaldas de la zaga de Guadalupe, a los 50 minutos.

Un cabezazo de Francisco Calvo fue la vía para que Costa Rica abriera el marcador. (JOHN DURAN)

El gol cambió el partido, le dio confianza a los ticos y ya entraban con mucha más propiedad al área.

Eso sí, los caribeños tuvieron un par con el que nos pudieron haber empatado, despistes en salida que ante otro tipo de rivales hubiera salido muy caro.

La mejenga se le acomodó a los ticos hacía el final, para no quedarse solo con un golcito que parecía muy cortito, discreto, gris, así como estuvo la tarde en el Nacional por el baldazo previo.

El 2-0 llegó con un cambio de juego de Jefferson Brenes, que cayó en la cabeza de Haxzel Quirós, quien pivoteó al primer palo del marco de Guadalupe, adonde apareció entrando en el centro del área Lassiter para duplicar la ventaja al 77.

La goleada llegó gracias a Warren Madrigal, quien jugó unos 15 minutos, pero entró muy bien, con mucha confianza y puso el 3-0 con un remate cruzado en una buena corrida por la izquierda a los 81.

Los chamacos como Josimar Alcócer, Warren Madrigal y Andy Rojas siguen mostrando buenas cosas con Costa Rica. (JOHN DURAN)

Ganar era la obligación, pero ojo que tampoco tenemos todavía una Sele para tirar campanas al vuelo.