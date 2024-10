Creichel Pérez enfrentará un buen reto en Alajuelense ante el regreso de dos pesos pesados

Creichel Pérez es uno de los jugadores en mejor ritmo actualmente en Alajuelense. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Creichel Pérez supo aprovechar la oportunidad que Alexandre Guimaraes le dio en Alajuelense y a pesar del próximo regreso de Aarón Suárez e Iago Falque, tiene la confianza intacta para mantenerse en el once estelar.

El chamaco le entró valiente al reto de sustituir a dos figuras importantes de los rojinegros y cuando el tren pasó no dudó en montarse al punto que hoy la afición pide que le sigan dando el chance.

Aarón y Iago están muy cerca de volver, ya están entrenando de manera normal por lo que la decisión ahora quedará en manos de Guima para los siguientes compromisos cuando los volantes estén disponibles.

“La verdad es que cuando se presenta una oportunidad y Dios nos la manda, tenemos que aprovecharla. Las circunstancias que pasaron me dieron un chance y el profe confió en mí, por lo que solo queda reiterarlo en la cancha, dar lo mejor de uno y esperar cuando me toque jugar de nuevo. Si es esperar en la banca estaré siempre listo. Yo siempre esperé una oportunidad y se me presentó”, explicó a La Teja.

Creichel Pérez habla sobre la oportunidad que se le abrió en Alajuelense

El domingo el muchacho se ha ganado cariño de la gente, de hecho fue uno de los jugadores más buscados y aplaudidos en el entrenamiento a puerta abierta que permitieron los manudos con su afición. A pesar de todos los halagos fue enfático que aún trabaja para tener la mejor versión como jugador.

“Creo que me falta muchísimo todavía para poder ser lo que quiero ser en la institución, no queda más que seguir humilde y agradecido con la afición que siempre me ha dado un apoyo incondicional. Les agradezco mucho y por eso daré el 100% “, comentó.

Alajuelense enfrenta en casa a Liberia este miércoles a las 8 p.m, choque en el que el chamaco espera seguir mostrando que está a la altura de cualquiera.