¿Cuál equipo sufrió más expulsiones en el 2025 y cuál quedó más veces en ventaja por una roja al rival?

El Clausura 2026 arrancó caliente en el tema arbitral, uno de los más movidos son las expulsiones, hasta este jueves, en tres de cuatro partidos disputados hubo una roja.
Tres expulsiones en los primeros partidos
Mariano Torres con Saprissa ante Puntarenas FC, Jonathan McDonald con San Carlos ante Pérez Zeledón y Carlos Barahona con Cartaginés ante Guadalupe vieron la tarjeta roja entre el martes y el miércoles.
Con la ayuda del periodista y estadígrafo Martín Soto, montamos el listado de cuántas expulsiones se dieron en los 12 equipos que compitieron en primera división durante el 2025, en los torneos Clausura 2025 y Apertura 2025.
Además de brindar el dato de a quiénes sacaron del partido antes de tiempo, también le decimos cuál fue el equipo que quedó más veces en ventaja en cada campeonato, es decir el que se vio “beneficiado” por expulsiones al rival.
Es importante aclarar que no se está juzgando si las rojas fueron concedidas de manera correcta o no, pues eso es un tema de interpretación arbitral, sino como hechos que incidieron en un partido.
Clausura 2025: San Carlos lideró las expulsiones
En el Clausura 2025 el equipo con más expulsiones fue San Carlos con siete, mientras que Cartaginés apenas tuvo una, como los clubes en el polo de ambos extremos.
Herediano y Alajuelense tuvieron cinco cada uno, mientras que Saprissa seis.
Por el otro lado, Alajuelense, Cartaginés, Guanacasteca, Liberia y Saprissa quedaron en seis ocasiones en ventaja numérica al ver cómo le expulsaron un jugador al rival, mientras que Santa Ana, Santos y Sporting apenas gozaron dos veces de esa situación.
Balance entre rojas recibidas a cada club y al rival de turno en el Clausura 2025
San Carlos
- Rojas recibidas: 7
- Rojas al rival: 3
- Balance: -4
Liberia
- Rojas recibidas: 6
- Rojas al rival: 6
- Balance: 0
Santa Ana FC
- Rojas recibidas: 6
- Rojas al rival: 2
- Balance: -4
Saprissa
- Rojas recibidas: 6
- Rojas al rival: 6
- Balance: 0
Alajuelense
- Rojas recibidas: 5
- Rojas al rival: 6
- Balance: +1
Herediano
- Rojas recibidas: 5
- Rojas al rival: 4
- Balance: -1
ADG
- Rojas recibidas: 4
- Rojas al rival: 6
- Balance: +2
Sporting FC
- Rojas recibidas: 4
- Rojas al rival: 2
- Balance: -2
Santos
- Rojas recibidas: 3
- Rojas al rival: 2
- Balance: -1
Pérez Zeledón
- Rojas recibidas: 2
- Rojas al rival: 3
- Balance: +1
Puntarenas FC
- Rojas recibidas: 2
- Rojas al rival: 5
- Balance: +3
Cartaginés
- Rojas recibidas: 1
- Rojas al rival: 6
- Balance: +5
Con estos datos se muestra que San Carlos y Santa Ana tuvieron que jugar cuatro partidos con un jugador menos, mientras que Cartaginés tuvo cinco partidos en los que tenía al menos uno más que el rival.
Apertura 2025: Puntarenas fue el más castigado
En el Apertura 2025 el club con más expulsiones fue Puntarenas FC con cinco, mientras que Alajuelense, Guadalupe y Saprissa solo tuvieron un expulsado.
En el otro lado, el Team fue el único equipo que nunca quedó en ventaja numérica en un partido al ver una roja para el rival, mientras que a ellos les expulsaron tres.
Balance entre rojas recibidas a cada club y al rival de turno en el Apertura 2025
Puntarenas FC
- Rojas recibidas: 5
- Rojas al rival: 2
- Balance: -3
Herediano
- Rojas recibidas: 3
- Rojas al rival: 0
- Balance: -3
San Carlos
- Rojas recibidas: 3
- Rojas al rival: 1
- Balance: -2
Sporting FC
- Rojas recibidas: 3
- Rojas al rival: 3
- Balance: 0
Cartaginés
- Rojas recibidas: 2
- Rojas al rival: 1
- Balance: -1
Liberia
- Rojas recibidas: 2
- Rojas al rival: 3
- Balance: +1
Pérez Zeledón
- Rojas recibidas: 2
- Rojas al rival: 3
- Balance: +1
Alajuelense
- Rojas recibidas: 1
- Rojas al rival: 4
- Balance: +3
Guadalupe FC
- Rojas recibidas: 1
- Rojas al rival: 4
- Balance: +3
Saprissa
- Rojas recibidas: 1
- Rojas al rival: 2
- Balance: +1
En el Apertura, fue el Team junto a Puntarenas a los que más veces les tocó jugar con uno menos, en tres ocasiones cada uno, mientras que Alajuelense disputó tres partidos con un futbolista más que el rival.
La sumatoria anual del 2025
La sumatoria total del año deja que el equipo con más expulsados fue San Carlos con diez, mientras que entre los equipos que jugaron ambos torneos, el que tuvo menos rojas fue Cartaginés con tres.
Por su parte, Alajuelense vio diez veces cómo le expulsaron un jugador al rival, líder en ese apartado, mientras que Herediano y San Carlos, con cuatro, son los que menos estuvieron en esa posición.
Suma anual del 2025
San Carlos
- Rojas recibidas: 10
- Rojas al rival: 4
- Balance -6
Herediano
- Rojas recibidas: 8
- Rojas al rival: 4
- Balance -4
Liberia
- Rojas recibidas: 8
- Rojas al rival: 9
- Balance +1
Puntarenas FC
- Rojas recibidas: 7
- Rojas al rival: 7
- Balance 0
Saprissa
- Rojas recibidas: 7
- Rojas al rival: 8
- Balance +1
Sporting FC
- Rojas recibidas: 7
- Rojas al rival: 5
- Balance -2
Alajuelense
- Rojas recibidas: 6
- Rojas al rival: 10
- Balance +4
Santa Ana FC
- Rojas recibidas: 6
- Rojas al rival: 2
- Balance -4
Pérez Zeledón
- Rojas recibidas: 4
- Rojas al rival: 6
- Balance +2
ADG
- Rojas recibidas: 4
- Rojas al rival: 6
- Balance +2
Cartaginés
- Rojas recibidas: 3
- Rojas al rival: 7
- Balance +4
Santos
- Rojas recibidas: 3
- Rojas al rival: 2
- Balance -1
Guadalupe FC
- Rojas recibidas: 1
- Rojas al rival: 4
- Balance +3
Los resultados son claros: en el fútbol nadie se salva de una roja. Los números no absuelven ni condenan a nadie, pero sí ordenan la discusión; las expulsiones en el 2025 muestran diferencias entre clubes, aunque sin patrones tan claros que por sí solos expliquen favoritismos o los supuestos perjuicios que se denuncian.