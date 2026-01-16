¿Cuál equipo sufrió más expulsiones en el 2025 y cuál quedó más veces en ventaja por una roja al rival?

El Clausura 2026 arrancó caliente en el tema arbitral, uno de los más movidos son las expulsiones, hasta este jueves, en tres de cuatro partidos disputados hubo una roja.

Tres expulsiones en los primeros partidos

Mariano Torres con Saprissa ante Puntarenas FC, Jonathan McDonald con San Carlos ante Pérez Zeledón y Carlos Barahona con Cartaginés ante Guadalupe vieron la tarjeta roja entre el martes y el miércoles.

Mariano Torres fue el primer expulsado en el Saprissa en el 2026. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Con la ayuda del periodista y estadígrafo Martín Soto, montamos el listado de cuántas expulsiones se dieron en los 12 equipos que compitieron en primera división durante el 2025, en los torneos Clausura 2025 y Apertura 2025.

Además de brindar el dato de a quiénes sacaron del partido antes de tiempo, también le decimos cuál fue el equipo que quedó más veces en ventaja en cada campeonato, es decir el que se vio “beneficiado” por expulsiones al rival.

Es importante aclarar que no se está juzgando si las rojas fueron concedidas de manera correcta o no, pues eso es un tema de interpretación arbitral, sino como hechos que incidieron en un partido.

Clausura 2025: San Carlos lideró las expulsiones

En el Clausura 2025 el equipo con más expulsiones fue San Carlos con siete, mientras que Cartaginés apenas tuvo una, como los clubes en el polo de ambos extremos.

Herediano y Alajuelense tuvieron cinco cada uno, mientras que Saprissa seis.

El VAR facilitó ver jugadas para expulsiones. (Jorge Navarro para La Nacion )

Por el otro lado, Alajuelense, Cartaginés, Guanacasteca, Liberia y Saprissa quedaron en seis ocasiones en ventaja numérica al ver cómo le expulsaron un jugador al rival, mientras que Santa Ana, Santos y Sporting apenas gozaron dos veces de esa situación.

Balance entre rojas recibidas a cada club y al rival de turno en el Clausura 2025

San Carlos

Rojas recibidas: 7

Rojas al rival: 3

Balance: -4

Liberia

Rojas recibidas: 6

Rojas al rival: 6

Balance: 0

Santa Ana FC

Rojas recibidas: 6

Rojas al rival: 2

Balance: -4

Saprissa

Rojas recibidas: 6

Rojas al rival: 6

Balance: 0

Alajuelense

Rojas recibidas: 5

Rojas al rival: 6

Balance: +1

Herediano

Rojas recibidas: 5

Rojas al rival: 4

Balance: -1

ADG

Rojas recibidas: 4

Rojas al rival: 6

Balance: +2

Sporting FC

Rojas recibidas: 4

Rojas al rival: 2

Balance: -2

Santos

Rojas recibidas: 3

Rojas al rival: 2

Balance: -1

Pérez Zeledón

Rojas recibidas: 2

Rojas al rival: 3

Balance: +1

Puntarenas FC

Rojas recibidas: 2

Rojas al rival: 5

Balance: +3

Cartaginés

Rojas recibidas: 1

Rojas al rival: 6

Balance: +5

Con estos datos se muestra que San Carlos y Santa Ana tuvieron que jugar cuatro partidos con un jugador menos, mientras que Cartaginés tuvo cinco partidos en los que tenía al menos uno más que el rival.

Apertura 2025: Puntarenas fue el más castigado

En el Apertura 2025 el club con más expulsiones fue Puntarenas FC con cinco, mientras que Alajuelense, Guadalupe y Saprissa solo tuvieron un expulsado.

En el otro lado, el Team fue el único equipo que nunca quedó en ventaja numérica en un partido al ver una roja para el rival, mientras que a ellos les expulsaron tres.

Diego Mesén fue expulsado para Cartaginés ante Alajuelense el torneo anterior. (JOHN DURAN/John Durán)

Balance entre rojas recibidas a cada club y al rival de turno en el Apertura 2025

Puntarenas FC

Rojas recibidas: 5

Rojas al rival: 2

Balance: -3

Herediano

Rojas recibidas: 3

Rojas al rival: 0

Balance: -3

San Carlos

Rojas recibidas: 3

Rojas al rival: 1

Balance: -2

Sporting FC

Rojas recibidas: 3

Rojas al rival: 3

Balance: 0

Cartaginés

Rojas recibidas: 2

Rojas al rival: 1

Balance: -1

Liberia

Rojas recibidas: 2

Rojas al rival: 3

Balance: +1

Pérez Zeledón

Rojas recibidas: 2

Rojas al rival: 3

Balance: +1

Alajuelense

Rojas recibidas: 1

Rojas al rival: 4

Balance: +3

Guadalupe FC

Rojas recibidas: 1

Rojas al rival: 4

Balance: +3

Saprissa

Rojas recibidas: 1

Rojas al rival: 2

Balance: +1

En el Apertura, fue el Team junto a Puntarenas a los que más veces les tocó jugar con uno menos, en tres ocasiones cada uno, mientras que Alajuelense disputó tres partidos con un futbolista más que el rival.

La sumatoria anual del 2025

La sumatoria total del año deja que el equipo con más expulsados fue San Carlos con diez, mientras que entre los equipos que jugaron ambos torneos, el que tuvo menos rojas fue Cartaginés con tres.

Por su parte, Alajuelense vio diez veces cómo le expulsaron un jugador al rival, líder en ese apartado, mientras que Herediano y San Carlos, con cuatro, son los que menos estuvieron en esa posición.

Suma anual del 2025

San Carlos

Rojas recibidas: 10

Rojas al rival: 4

Balance -6

Herediano

Rojas recibidas: 8

Rojas al rival: 4

Balance -4

Liberia

Rojas recibidas: 8

Rojas al rival: 9

Balance +1

Puntarenas FC

Rojas recibidas: 7

Rojas al rival: 7

Balance 0

Saprissa

Rojas recibidas: 7

Rojas al rival: 8

Balance +1

Sporting FC

Rojas recibidas: 7

Rojas al rival: 5

Balance -2

Alajuelense

Rojas recibidas: 6

Rojas al rival: 10

Balance +4

Santa Ana FC

Rojas recibidas: 6

Rojas al rival: 2

Balance -4

Pérez Zeledón

Rojas recibidas: 4

Rojas al rival: 6

Balance +2

ADG

Rojas recibidas: 4

Rojas al rival: 6

Balance +2

Cartaginés

Rojas recibidas: 3

Rojas al rival: 7

Balance +4

Santos

Rojas recibidas: 3

Rojas al rival: 2

Balance -1

Guadalupe FC

Rojas recibidas: 1

Rojas al rival: 4

Balance +3

Los resultados son claros: en el fútbol nadie se salva de una roja. Los números no absuelven ni condenan a nadie, pero sí ordenan la discusión; las expulsiones en el 2025 muestran diferencias entre clubes, aunque sin patrones tan claros que por sí solos expliquen favoritismos o los supuestos perjuicios que se denuncian.