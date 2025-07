Cubo Torres confesó que tiene un lazo con el que estará ligado a Costa Rica por siempre

Erick Cubo Torres espera con muchas ansías a su hijo junto a su esposa Nicole Jacob. (Instagram/Instagram)

Para Erick “Cubo” Torres, Costa Rica ya dejó de ser un país más en su carrera futbolística, sino que pasó a ser un lugar que estará amarrado directamente tanto a él como a su familia por una decisión que tomó desde el corazón.

El atacante mexicano, de 32 años, volverá al fútbol en el torneo Apertura 2025 tras una sanción de año y medio por dar positivo en una prueba doping, tempestad que dichosamente ya se marchó de su vida y ahora está a la espera de grandes noticias.

En dos meses el futbolista será papá cuando nazca su hijo Estefano y aunque tenían la posibilidad de que naciera en otro país, Torres decidió, junto a su esposa, que el bebé nazca en Costa Rica, patria de la que se siente profudamente agradecido tras todo lo vivido.

“Es setiembre ya está con nosotros, estaba ahí la incertidumbre si mi esposa se iba para Estados Unidos o a México y la verdad es que yo lo platiqué con ella, lo valoramos y decidimos que nazca acá, que sea méxico-costarricense.

“Yo estoy muy contento con el país, me he sentido como en casa, me han tratado muy bien acá, en lo laboral también, muy bien, muy respaldado. Ya estamos acá viendo hospitales, con doctores, preparado todo en casa para tener a nuestro hijo”, dijo ante la consulta de La Teja.

El Cubo hasta bromeó que quién sabe que vaya a pasar en el futuro y su hijo sea futbolista al igual que él y, ¿por qué no? hasta pueda llegar a la Selección de Costa Rica.

“Sí, sí, es un lazo que nos unirá, como te digo, fue una decisión que tomamos en pareja. Nos podíamos ir a Estados Unidos porque tenemos nuestro seguro allá o México por ser nuestro país, pero la decisión fue que naciera (en Costa Rica), va a ser niño, entonces no sabemos, capaz que después pueda ser elegible para jugar en la Selección de Costa Rica o México”, añadió.

Torres pasó un momento muy complicado en su carrera y en su vida tras dar positivo en una prueba antidopaje de manera accidental, sin embargo, para su infortunio consumió una sustancia prohibida y tuvo que llevar un castigo.

En los primeros meses de la sanción, afirma que lo pasó muy mal, todo fue muy complicado y allí fue cuando apareció un país que no le dio la espalda, con gente que le tendió la mano y le ayudó a salir adelante.

“Sí, sin duda, me ayudaron mucho, al inicio, los ṕrimeros meses en los que tratas de analizar qué hacer, es difícil, es muy complicado, pero hubo mucha gente que me apoyó moralmente y en todos los aspectos acá en Costa Rica, con mensajes apoyo.

“Cuando salía a la tienda o al supermercado, a cierto lugares recibía palabras de apoyo de mucha gente, eso me me ayudó mucho a sentirme más fuerte”, destacó sobre el apoyo.

Doña Guadalupe Padilla estuvo en la presentación de su hijo Erick Torres con el Sporting para acompañarlo en estas épocas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En Tiquicia el Cubo jugó con Guanacasteca y luego firmó con el Herediano, pero por la sanción ni siquiera pudo debutar con el Team, pero nos confesó que cuando pudiera volver, tenía resuelto que sería en Costa Rica, si le daban la oportunidad.

“El apoyo de la gente fue una de las razones por las que no dudé en saber que tenía que volver al fútbol de Costa Rica, tuve ofertas en la Liga de Expansión de México (segunda división), pero yo sabía que era acá, que tenía que volver a seguir mostrando mi fútbol, obviamente mientras hubiera opciones y se interesaran en mi trabajo, pero todo ese apoyo de la gente fue uno de los motivos para volver acá”, explicó.

El Cubo Torres se pone metas grandes

El atacante mexicano además se refirió a la cuota de goles que se trazó para el certamen venidero, una cifra que no tuvo temor en decir abiertamente.

“Espero poder superar mi primer registro de cuando llegué a Costa Rica, que son diez u once goles; quiero superar esa cuota, me pongo esa meta”, comentó en su presentación este jueves.

El Cubo Torres afirma que se siente con muchas ganas de enfrentar este reto con Sporting (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

De Sporting, afirma que se encontró un grupo muy bonito, un club con una estructura muy fuerte y un técnico como Luis Marín, al que piropeó bastante.

“El profe Luis trabaja muy bien el tema táctico, me sorprendió. Se vienen cosas muy buenas para el club, la confianza de hacer las cosas bien y a tratar de ser un ejemplo, sumar al grupo y poder llevarlo lo más lejos posible”, añadió.

Con la motivación a full, el Cubo regresa recargado a Tiquicia y convencido a demostrar que su calidad sigue intacta.