Danny Carvajal reveló cuánto le queda en el fútbol y la apuesta que tiene con Jafet Soto al respecto

Danny Carrvajal fue una de las figuras de Herediano ante Cartaginés. (Mayela Lopez/Rafael Pacheco Granados)

Danny Carvajal es el portero más destacado del Clausura 2026, sus números lo defienden como el número uno, además, a sus 37 años, muestra un nivel muy destacado.

El florense es el arquero con más vallas invictas del certamen, con siete en 15 partidos. Ha recibido solo diez goles en el torneo, vital para que el Team sea el conjunto con menos goles encajados este torneo.

En cancha todavía demuestra reflejos felinos, como lo hizo este viernes ante Cartaginés con varias tapadas que eran goles cantados para los blanquiazules, sin embargo, pese a que muchos crean que podría seguir mucho más, el meta piensa otra cosa.

Danny Carvajal revela que el retiro está cerca

Ante la consulta de La Teja sobre cómo se siente o cuánto le queda, el meta fue muy sincero, que el retiro es algo que ya está barajando porque tiene una idea muy clara.

Danny Carvajal : "El fútbol no me va a retirar a mí"

“No, no, al contrario, yo siempre dije que no iba a dejar que el fútbol me retirara, sino que yo me iba a retirar del fútbol. El estar haciendo buenos torneos, estar bien físicamente es lo que busco, pero sí, estoy cerca del retiro, tal vez no tan pronto, pero sí estoy cerca”.

“Gracias a Dios he invertido, me he preparado, he hecho cosas buenas en la vida y eso me asegura poder decir que yo me voy a retirar del fútbol y no el fútbol me va a retirar”.

La curiosa apuesta con Jafet Soto que podría alargar su carrera

¿A cuánto está del retiro? ¿El último año? Carvajal no dio una fecha pero sí reveló algo curioso que involucra a Jafet Soto.

“No, no, yo creo que no (está cerca el final), estamos ahí con una apuesta con Jafet y si la gano, nos vamos un poquito más ( a prolongar el contrato)”, reveló sin entrar en más detalles y marcharse.

Danny Carvajal confesó que tiene una apuesta con Jafet Soto sobre su retiro. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Autocrítica, liderazgo y rendimiento que sostienen al Herediano

Carvajal comentó que futbolísticamente todavía se siente muy bien y motivado de ver lo que todavía puede hacer.

“Estoy muy contento con el torneo que estoy haciendo, muy feliz con el rendimiento, en tantos partidos siempre hay uno que otro gol que uno se autocritica y piensa que puede hacer más, pero lo importante es que uno ve que todavía puede responder”

“Esa parada que hago en el segundo tiempo es una tapada muy buena que da tres puntos, igual que los goles de Marcel, los compañeros en defensa, las barridas, todo es muy importante, a nivel personal, es muy importante lo que vengo haciendo”, dijo.

Ejemplo dentro y fuera de la cancha: la filosofía de Danny Carvajal

Danny contó que un punto que cuida mucho es mostrarse bien tanto afuera como adentro de la cancha, algo que para un profesional es importante.

“Al final, como futbolista y persona, siempre he sido un buen ejemplo y a veces estas cosas son parte de que uno sea una buena persona, de trabajar con humildad, a un buen ejemplo las cosas siempre se le devuelven, yo lo veo así, así entiendo el deporte”

“Siempre me he dedicado a jugar, a ser un ejemplo para los demás, los niños, los otros futbolistas que vienen arriba y eso me ayuda a que se vean los resultados adentro de la cancha y también en la vida personal”, indicó.

Danny Carvajal está disputado un quinto título profesional.

Danny tiene cuatro carreras profesionales además del fútbol, es licenciado en administración de empresas, es bachiller en derecho, licenciado en mercadeo, además de un título de Administración y Desarrollo del Fútbol en el Johan Cruyff Institute y actualmente estudia gestión de proyectos en una universidad española.