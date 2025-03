Danny Carvajal sorprendió al revelar por qué no jugó ante Alajuelense

Danny Carvajal fue suplente ante Alajuelense tras ser figura con Herediano ante Los Angeles Galaxy. (Mayela López/Mayela López)

Danny Carvajal, arquero del Herediano, sorprendió este sábado al revelar por qué no jugó en el clásico provincial ante Alajuelense, duelo en el que lo dejaron en el banquillo, situación que encendió las alarmas entre muchos rojiamarillos.

Al meta le consultaron los motivos de su ausencia, la que inicialmente interpretaron como un descanso, debido al partido que el miércoles jugará el Team ante Los Ángeles Galaxy por la Copa de Campeones de la Concacaf.

Carvajal reveló que desde hace varios días siente una molestia física por lo que hasta tuvo que cambiar su manera de sacar.

“Tengo una pequeña molestia en el muslo derecho, por lo que decidí empezar a sacar de izquierda para cuidarme un poco, eso me pasó en la primera jugada en Utah (miércoles 26 de febrero).

“Nunca me he desgarrado ni nada de eso, entonces tengo miedo de que se pueda hacer más grave, por eso empecé a sacar así y por eso también cuidé un poco esa lesión para que no pase a más y tratar de estar al cien por ciento lo antes posible”, comentó.

Danny ha sido de las figuras indiscutibles en el cuadro florense en este semestre, por eso sorprendió al verlo sentado este sábado y que Anthony Walker tomara su lugar.