David Guzmán fue puesto contra la pared como pocas veces por motivos que se escuchan a gritos

A David Guzmán lo pusieron contra la pared como pocas veces por su momento en Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

David Guzmán enfrentó este martes una de las rondas de cuestionamientos más duras que ha recibido en mucho tiempo, la prensa nacional fue el micrófono de muchos aficionados que le silban y se quejan de él tanto en el estadio como en redes sociales.

La afición del Saprissa ha sido tajante y señala con mucha dureza a uno de sus líderes, a quien le reclaman su rendimiento, estado físico, que lo amonestan todos los partidos, hay un ambiente pesado contra él.

En una actividad que asistieron jugadores de los cuatro equipos tradicionales de Costa Rica, Guzmán fue por mucho, el más buscado, pero también el más cuestionado.

“La crítica es buena, no le pido a la afición que no critique, o a quién sí y a quién no, lo veo como una exigencia, cuando nos hacen esos gestos, que aplauden o que silban, es para mejorar, lo veo por esa parte, si silban es para que uno haga el máximo esfuerzo”, comentó cuando La Teja le consultó sobre los silbidos recibidos el domingo ante Liberia.

LEA MÁS: Jefferson Brenes responde a quienes cuestionan que use la camiseta diez en el Saprissa

Los cuestionamientos se le hicieron de diversas formas, hasta si está molesto con la afición y si les hizo un gesto retándolos el domingo pasado tras el empate a uno ante el Municipal Liberia en el momento que más se quejaba la gente.

“Cuando alzo la mano, obviamente lo malinterpretan. No estaba retando a la afición. Había entrado Jefry (Valverde) y yo lo que le decía era que subiera él por ese lado. Pero si lo quieren ver por el lado de la afición, nunca me ha jugado una mala pasada cuando me silban. Eso me pasó a inicios de mi carrera y, en este caso, intenté agarrar la pelota, atacar y tener personalidad en esos momentos tan difíciles”, dijo.

David Guzmán

Guzmán fue muy enfático que en ningún momento retó ni se metió con los aficionados de ninguna forma.

“¿Yo retar a una afición que me ha apoyado en la mayoría de mi carrera? En ningún momento. Más bien, he celebrado con ellos y he estado en momentos difíciles con ellos. Recuerdo en el 2010 cuando salimos a hablarle a la Ultra con Víctor Cordero y Wálter Centeno. Me han enseñado a ganar y a respetar la institución. Si hay molestia de algún aficionado es porque debemos dar más, esforzarnos más y darle títulos nuevamente, que es lo que ellos quieren”, destacó.

-¿Le sorprende que la gente esté tan ceñida en su contra aún sobre otros jugadores con peor rendimiento?

“No, no me soprende, porque ha como he tenido muchas críticas, he tenido también personas que me alaban y me conocen afuera de la cancha y que uno es una persona diferente. El fútbol es de gustos, en cada posición, es entendible. No les puedo cambiar la mentalidad, si les gusto o no, pero lo que intento es darles alegrías, que es con títulos, nada más”, añadió.

Otro tema por el que lo pusieron contra la pared es por su su estado físico.

“Para mí, lo que tiene que hablar ahí es la parte nutricional y, en este caso, el entrenador y mi persona, que lo hemos hablado todos los días, y lo bueno es que siempre ha habido números descendiendo, entonces, nosotros no tenemos que salir a relucir para que la gente esté tranquila.

“Nosotros, siempre y cuando veamos números... Yo creo que primero la persona que tenemos, que es muy capacitada, que es Pablo César, él al ver números rojos no me va a poner, pero si él ve números que van siempre para abajo, que siempre van para mejorías, diay, por algo es que sigo jugando. Eso es lo importante, ‘¿que tenemos que intentar llegar a un peso óptimo?’ Sí, ‘¿de que siempre hay mejorías?’. También, entonces para eso yo me sigo preparando”, comentó,