David Guzmán responde a los aficionados que critican algo sobre su aspecto físico

David Guzmán, jugador de Saprissa, ha sido el blanco de muchas críticas por parte de los aficionados y uno de esos señalamientos es por su aspecto físico.

Este martes, La Teja conversó con él y aprovechamos para consultarle sobre el tema.

David Guzmán respondió a los señalamientos de la gente. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

“Para mí, lo que tiene que hablar ahí es la parte nutricional y, en este caso, el entrenador y mi persona, que lo hemos hablado todos los días, y lo bueno es que siempre ha habido números descendiendo, entonces, nosotros no tenemos que salir a relucir para que la gente esté tranquila.

“Nosotros, siempre y cuando veamos números... Yo creo que primero la persona que tenemos, que es muy capacitada, que es Pablo César, él al ver números rojos no me va a poner, pero si él ve números que van siempre para abajo, que siempre van para mejorías, diay por algo es que sigo jugando. Eso es lo importante, que tenemos que intentar llegar a un peso óptimo sí, de que siempre hay mejorías también, entonces para eso yo me sigo preparando”.

David Guzmán

Al consultarle al jugador qué piensa de que alguna gente se enfoque tanto en él, dijo que no le sorprende.

“No me sorprende porque, como he tenido muchas críticas, he tenido también personas que llegan y me alaban y después me conocen fuera de la cancha, pero ya ellos dicen que uno es una persona diferente, de que el fútbol es de gustos, de que hay jugadores en cada posición. Hay unos que si les gusta y otros que no, es totalmente entendible.

“Yo no puedo venir a cambiar la mentalidad de una persona, si le gusto o no le gusto, yo lo que tengo que hacer es intentar darles alegrías que es con títulos, nada más”, aseguró.