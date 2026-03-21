David Ramírez se animó a revelar lo que nunca dijo en Saprissa: “Uno vive en una realidad distorsionada”

David Ramírez tuvo su mejor momento futbolístico en el Saprissa. (MAYELA LOPEZ)

David Ramírez, exfutbolista del Saprissa, tuvo en sus épocas en la cancha una carrera marcada por goles, pero también por la polémica debido a diversos hechos.

David Ramírez revela su verdad tras el retiro del fútbol

Tras colgar los tacos, ha tenido una vida poco mediática y sin muchos reflectores, pero esta semana concedió una entrevista en Canal 1 al periodista Marcelo Castro, en la que se animó a revelar detalles que pocos sabían.

El Chícharo, como le apodaban, fue muy honesto al decir que, mientras fue jugador, algunas veces perdió el foco y no caía en cuenta de cómo era la vida real fuera de la burbuja en la que estaba metido.

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“El futbolista vive una realidad distorsionada”: la fuerte confesión

“El futbolista vive una realidad distorsionada y, lamentablemente, cuando se retiran es cuando se dan cuenta, algunos años de más. Yo tomé algunas malas decisiones; el ser tan joven y tener un buen salario me afectó bastante en cómo uno ve la realidad.

“Uno llega a ser el centro de atención de las personas que están alrededor; uno dice algo y la gente lo hace, decimos de ir a tal restaurante y la gente va. Si uno quiere algo, todo está muy al alcance de la mano, muy fácil”, comentó.

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Las malas decisiones y el dinero: el golpe tras dejar el fútbol

Ramírez comentó que, pese a ver muchos ejemplos y testimonios de jugadores que luego la pasaron mal por esto, los futbolistas difícilmente escarmientan por cabeza ajena y se llevan muchos golpes.

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“Todo eso que uno vive te provoca tener una realidad distorsionada de lo que es realmente la vida, de las cosas importantes y lo que están dejando.

“Luego solo te ponés a pensar en el dinero que malgastaron en cosas que no valen la pena. Aún así, viendo ejemplos de exjugadores que no han sido los mejores, algunos siguen pensando igual y están cerrados; se ciegan en que tienen la verdad absoluta y repelen todo”, confesó.

Esta falta de autocrítica y el rechazo a los consejos ajenos es lo que, según el exmorado, define el entorno actual del balompié costarricense. Para Ramírez, esa resistencia a aprender de los errores de otros es el reflejo más fiel de una mentalidad que impera en el medio local.

“Ahí es donde uno ve cómo es el comportamiento de los futbolistas acá en Costa Rica”.