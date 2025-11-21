De esta manera la Fedefútbol despidió a Miguel Herrera como técnico de la Selección Costa Rica

La Federación Costarricense de Fútbol anunció este jueves lo que muchos esperaban en el país: la salida del mexicano Miguel Herrera como técnico de la Selección de Costa Rica.

Mediante un muy breve comunicado de prensa, la Fedefútbol comunicó el adiós sin entrar en detalles y anunciando que se tomará unos días para buscar un sustituto.

A Miguel Herrera le dijeron hasta aquí llegaste en la Federación Costarricense de Fútbol. (JOHN DURAN/John Durán)

Así despidió la Fedefútbol al Piojo Herrera

“El Comité Ejecutivo iniciará en los próximos días el proceso de análisis de candidatos para dirigir a la Tricolor de cara a las fechas FIFA del próximo año.

“Se estará informando del proceso en su debido momento”, destacó.

El Piojo deja Costa Rica tras diez meses en los que no cumplió como técnico de la Sele y su contrato se cortó a medio camino, dado que acababa hasta julio del 2026, después de la Copa del Mundo, por lo que al no clasificar, se acabó.